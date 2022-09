L'Indie Games Factory fait son grand retour le 15 septembre 2022

Depuis 2013, l'agence Lenno organise l'événement le plus important dédié aux professionnels du jeu vidéo en Nouvelle Aquitaine.

Pour sa 10e édition, l'Indie Game Factory, en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, proposera le 15 septembre 2022, à Bordeaux, une programmation consacrée aux enjeux de promotion et de développement de la filière jeu vidéo du territoire. Plus de 15 experts viendront échanger avec les professionnels du territoire autour de trois thématiques fortes : le publishing, le financement et la communication d'influence.

Ce moment privilégié représente un véritable levier de cohésion pour les acteurs locaux et favorise les synergies : écoles, formations, studios, freelances, éditeurs, financeurs.

Inspirer le développement de jeunes structures et favoriser le savoir-faire local font également partie des enjeux majeurs de l'Indie Game Factory.

Depuis 10 ans, l'événement a à coeur de promouvoir les jeunes créateurs de jeux vidéo, de contribuer à la mise en relation des étudiants auprès de l'écosystème, d'accompagner et d'informer les futurs étudiants dans le choix de leurs formations.

La dynamique territoriale de l'industrie du jeu vidéo, portée par la Région et les écoles, fait de la Nouvelle-Aquitaine un territoire d'excellence, propice à l'accueil et à la création d'entreprises.

La programmation de l'événement, animée par Peter Pescari, est désormais disponible, forte de ses 11 conférences et 4 ateliers :

Extraits de la programmation

Publishing & Edition

Pourquoi être édité ne remet pas en question l'indépendance créative avec Adrien Larouzée, Head of Video Games Co-Productions & Publishing Activities (Arte)

Un créateur AZERTY en vaut deux : Connaître les méthodes d'évaluation des éditeurs pour mieux préparer vos projets, avec Gwenaëlle Wozniak, Publishing Content Manager (Focus Entertainment) et William Bertin, Sourcing Manager (Plug In Digital / PID Games / Dear Villagers)

Financement

Les aides en région Nouvelle-Aquitaine avec Marie Perronnet, Chargée de mission image et jeu vidéo (Région NA)

Points sur les dispositifs d'accompagnement de la BPI en 2023 avec Anne Villette, Directrice d'investissement

ou encore Happy Crowdfunding - Financez vos projets avec le crowdfunding ! avec Kevin Bary, Conseiller porteurs de projets Happy Crowdfunding.

Stratégie Influenceurs

Influenceurs : le super pouvoir de votre stratégie marketing !

Influenceurs et développeurs : Comprendre les clés d'une relation harmonieuse avec Bill Silverlight, Créateur de contenus gaming YouTube et Louisiane Cavignaux, agente talents Gaming & Entertainment

Covid + 2 : Nouveaux enjeux de la communication dématérialisée

Ateliers

Presse et créateurs de contenus - Conseils et secrets pour réussir sa campagne RP !

STEAMulez les joueurs avec des pro-tips testés et approuvés !

Dénichez vos futurs talents, trouvez l'emploi de vos rêves

Celia Hodent - Dans le cerveau des joueurs !

L'Indie Game Factory c'est aussi un showroom au coeur du Festival Animasia, au parc des expositions de Bordeaux les 8 & 9 octobre prochain. Ouvert au grand public, découvrez plus de 20 studios indépendants et 10 écoles de la région.