Games Made In France revient sur Twitch du 22 au 25 septembre 2022 Découvrez les nouvelles pépites du jeu vidéo français & leurs créateurs·rices

Games Made In France, l'évènement Twitch qui vous amène à la rencontre des talents du jeu vidéo français et de leurs créations, revient pour une troisième édition du 22 au 25 septembre 2022. Ces quatre jours animés par MisterMV, DamDam, At0mium et Trinity vous permettront de découvrir (ou redécouvrir) des jeux faits dans l'hexagone, mais également de converser avec leurs concepteurs et conceptrices.

Ces 40 heures de live seront l'occasion de découvrir les nouveautés de la scène française du jeu vidéo. Lors de cette édition, vous pourrez en apprendre davantage sur Steelrising (Spiders / Nacon), Dune : Spice Wars (Shiro Games), Have a Nice Death (Magic Design Studio / Gearbox), Flat Eye (Monkey Moon / Raw Fury) et une quarantaine d'autres jeux ! Vous pourrez découvrir tous les jeux présentés ici et le planning sera dévoilé sous peu.

Fort de ces 1 million de viewers uniques lors de la précédente édition, Games Made In France est devenu le rendez-vous incontournable de la rentrée sur Twitch. Avec une page Steam qui permet de profiter de promotions et de remplir sa liste de souhaits et une cinquantaine de créatrices et créateurs prêts à partager des anecdotes et l'envers de leur travail, il s'agit d'un évènement immanquable pour les joueurs et les joueuses francophones.

Games Made In France débutera le 22 septembre à 17h30 heures sur la chaîne Twitch de MisterMV. Il sera précédé d'un préshow, animé par BillieChou, le 17 septembre, qui mettra en avant les étudiants·es et leurs projets, talents de demain de l'industrie.