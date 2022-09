Virtual Calais : 11e édition du salon du jeu vidéo et des loisirs numériques, les 1er et 2 octobre 2022

Après deux éditions reportées suite au contexte sanitaire, le plus grand salon de jeu vidéo de la région Hauts-de-France fête son retour les 1 et 2 octobre prochains, au Forum Gambetta.

Après avoir enregistré près de 20 000 entrées à l'occasion des 10 ans de l'événement en 2019, Virtual Calais s'apprête de nouveau à ouvrir ses portes pour le plus grand plaisir des familles et des joueurs du Pas de Calais et de la région des Hauts-de-France.

L'entrée est gratuite pour accéder au Forum Gambetta.

Le salon du jeu vidéo avec plus de 100 postes de jeu !

Pour son grand retour, le salon s'appuie sur ce qui a fait sa renommée : le jeu vidéo.

Ce sont une nouvelle fois plus d'une centaine de postes de jeu vidéo qui seront proposés aux visiteurs grâce notamment au soutien des acteurs du secteur (Constructeur et éditeurs)

Outre les espaces freeplay qui présenteront l'actualité mais aussi le rétrogaming, le salon proposera :

Un espace formation aux métiers du jeu vidéo avec la présence d'écoles qui animeront leurs ateliers interactifs ;

Un espace Pédagogique mettant en relief les jeux vidéo éducatifs et sportifs pouvant être utilisés en milieu scolaire ou extra-scolaire ;

Un espace Studios Indépendants.

Le numérique s'impose pour cette 11ème édition !

Jamais Virtual Calais n'aura aussi bien porté son nom ! Pour cette édition #Reloaded , l'événement agrandit son espace dédié au numérique :

Nombreux casques de réalité virtuelle ;

Espace dédié avec la Réalité augmentée

Robotique

Impression 3D

Objets connectés : Drones...

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ces pratiques, le tout encadré par des experts de ces domaines

Virtual Calais 11ème édition, c'est aussi :