Acquisition du studio Casualino par 52 Entertainment 52 Entertainment renforce son rayonnement mondial et sa position dans le gaming on-line avec l'acquisition de Casualino, important studio de développement indépendant en Bulgarie

Surfant sur des années de forte croissance, 52 Entertainment, leader mondial du bridge en ligne (BBO, Funbridge) et de e-sailing (Virtual Regatta), renforce son leadership dans les jeux de stratégie et d'esprit avec l'acquisition de Casualino, studio de développement de jeux on-line basé en Bulgarie. L'un des spécialistes mondiaux dans de nombreux jeux tels que le tarot, la belote, la canasta et bien d'autres.

Casualino réunit un savoir-faire unique en matière de développement de jeux on-line avec un million d'utilisateurs actifs mensuel ainsi qu'un portefeuille fort de marques très populaires comme VIP Spades (USA), VIP Baloot (Arabie Saoudite), Belot BG (Bulgarie) ou VIP Tarot & VIP Belote (France).

52 Entertainment avec l'apport de Casualino contribue à façonner l'avenir des jeux sur mobile et sur le web

Cette acquisition renforce le positionnement de 52 Entertainment comme l'un des spécialistes des jeux d'esprit et de stratégie en ligne avec des plateformes comprenant déjà Exoty Belote et Exoty Tarot, FunBelote ou Canasta Junction. Auxquelles viennent désormais s'ajouter, le catalogue Casualino ainsi que les futurs nombreux produits prêts à être déployés dans le monde entier par le studio Bulgare.

Les activités de 52 Entertainment ainsi déployées atteindront près de 300 personnes dans le monde, toujours basées sur le degré d'exigence technique et humain qui fait la force du groupe français.

L'apport de Casualino va permettre de fortes synergies à l'échelle mondiale. Et l'accès à une nouvelle communauté fidèle et à des millions de nouveaux joueurs.

Radostin Petrov, PDG de Casualino :

Je suis très heureux de rejoindre 52 Entertainment, un groupe ambitieux avec le même ADN que le nôtre.

Nous sommes ravis de rejoindre l'un des principaux groupes de e-gaming avec un projet de croissance clair et impressionnant. En unissant nos forces avec 52 Entertainment, nous nous préparons à un succès phénoménal."

Olivier Comte, PDG de 52 Entertainment :

J'ai été vraiment séduit par le talent, la passion et l'enthousiasme de Radostin et de son incroyable équipe. Nous sommes ravis de les accueillir dans la famille 52 Entertainment. L'expertise de Casualino et son savoir faire correspondent parfaitement à nos valeurs fondamentales.

Cette acquisition stratégique est en ligne avec nos objectifs business et notre mission de livrer sans cesse le meilleur des jeux en ligne à nos communautés fidèles. L'ajout de millions de joueurs à notre base d'utilisateurs mondiale rend cette acquisition tout à fait naturelle.

Casualino est une acquisition clé et n'est que la continuité du chemin passionnant et ambitieux qui transforme 52 Entertainment en une entreprise digitale mondiale majeure dans l'industrie du divertissement."