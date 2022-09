Soirée de lancement "Avenir en jeu" le 15 septembre à la Villette

Retrouvez nous au 211 au coeur du Parc de la Villette pour découvrir les ambitions d'Horizon Jeu Vidéo Île-de-France, l'association dédiée à la mixité et à la diversité dans le jeu vidéo, et célébrer le lancement de son premier projet : la formation Avenir en Jeu.

Au programme

19h30 - 20h30 : Accueil des invités

20h30 - 21h30 : Discours de lancement officiel d'Avenir en Jeu

21h30 - 01h00 : Cocktail et live band

Adhérez à Horizon Jeu Vidéo Île-de-France

Les associations professionnelles du jeu vidéo s'associent pour créer Horizon Jeu Vidéo, une démarche collective pour la visibilité et l'accessibilité des métiers du jeu vidéo. Née d'une initiative en Auvergne Rhône-Alpes, Capital Games a rejoint le mouvement en créant Horizon Jeu Vidéo Île-de-France pour sensibiliser et informer sur la formation et promouvoir les métiers du jeu vidéo.