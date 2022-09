Netflix s'associe à Ubisoft pour créer trois jeux mobiles exclusifs proposés à partir de 2023 aux abonnés du monde entier

Netflix et Ubisoft annoncent la création de trois jeux mobiles inspirés de franchises plébiscitées. Ils seront disponibles sur Netflix à partir de 2023. Révélés lors de l'événement numérique annuel Ubisoft Forward, ces jeux, qui s'inscrivent dans les univers de Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, The Mighty Quest et Assassin's Creed, seront disponibles exclusivement sur mobile pour les abonnés Netflix du monde entier, sans pub ni achats intégrés.

Le nouveau jeu Valiant Hearts est réalisé par l'équipe qui a créé Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, un jeu Ubisoft multiprimé auquel il fait suite avec une nouvelle histoire tout en conservant son ADN d'origine. Il sera proposé aux abonnés Netflix en janvier 2023.

Pour offrir une suite au jeu mobile plébiscité par la critique The Mighty Quest, un nouveau jeu qui sera disponible sur Netflix en 2023. Cette fois-ci, le jeu s'inspire du genre rebelle et propose une expérience qui rend hommage au premier combat hack-and-slash de la série dans un format inédit et infiniment rejouable.

Les fans d'Assassin's Creed vont pouvoir quant à eux s'immerger dans l'univers du jeu sur Netflix de plus d'une façon : outre la série en prise de vues réelles déjà annoncée, un tout nouveau jeu mobile est en cours de développement pour Netflix.

Nous sommes très heureux de travailler avec Ubisoft, une société célèbre pour les mondes inoubliables qu'elle crée pour ses fans",

déclare Mike Verdu, responsable du développement des jeux chez Netflix.

"Ce partenariat nous permettra de proposer à nos utilisateurs un accès exclusif à quelques-unes des franchises de jeux les plus passionnantes à mesure que nous étoffons le catalogue de jeux mobiles offerts aux abonnés Netflix du monde entier."

Nous sommes ravis de nous associer à une société novatrice et créative telle que Netflix. Ce partenariat s'inscrit dans notre désir de continuer à créer de belles expériences sur toutes les plateformes",

s'enthousiasme Jean-Michel Detoc, directeur exécutif d'Ubisoft Mobile.

"Je crois que ce sera l'occasion rêvée pour les abonnés Netflix de découvrir nos mondes et univers sur mobile."