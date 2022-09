10e Indie Game Contest du 23 septembre au 8 octobre au Shadok (Strasbourg) L'automne sera indé ! Exposition - Evénements - Rencontres professionnelles

Pour son dixième anniversaire, l'Indie Game Contest remet le couvert avec une sélection inédite de douze jeux vidéo indépendants. Du 23 septembre au 8 octobre au Shadok, découvrez une exposition qui met en avant le meilleur du jeu indé' et assistez à des événements professionnels qui réuniront des spécialistes nationaux à Strasbourg. Entrée libre.

East Games est l'association régionale des professionnel.les du jeu vidéo dans le Grand Est. En succédant au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, East Games vous propose une nouvelle exposition consacrée aux jeux vidéo indépendants ainsi que deux événements consacrés à la production de jeux vidéo. Aux manettes !

L'exposition

L'Indie Game Contest est une compétition internationale qui réunit le meilleur du jeu vidéo indépendant. Chaque année, des titres sont présentés en avant-première et concourent pour remporter l'Octopix (le prix du jury), ainsi que le Prix du Public.

Après plus de 130 jeux exposés en l'espace de dix ans, la vitalité de la sphère indé' ne cesse de surprendre : en voici pour preuves les douze jeux vidéo indépendants finalistes sélectionnés avec soin parmi toutes les soumissions reçues.

Cité mystique, planète-décharge, cyberespace psychédélique, autant de terrains de jeux qui combleront votre soif d'aventures. Avec leur gameplay innovant et leurs énigmes retorses, ces nouvelles pépites vous proposent des expériences à ne pas louper.

Et parce que dix ans, ça se fête, retrouvez The Textorcist et ScourgeBringer, deux lauréats des éditions précédentes à (re-)découvrir !

Chants of Sennaar, Rundisc & Focus Entertainment

FixFox, Rendlike

Hoverball Strikers, Isart Digital

It's a Wrap ! , Chanko Studios

Meet me at NooN, Pandaroo Interactive

Project Operator, Bastien Giafferi

Run : the World in-Between, Team Run

Scrap Riders, Games for Tutti

Shotgun King : the Final Checkmate, Punkcake Délicieux

Vulnerable, Breakpoint Games

Wild Dose, Lappi Soft

You Suck at Parking, Happy Volcano

L'Octopix, le prix du jury, sera remis à l'un des jeux finalistes par notre jury. Le Prix du Public récompensera également le titre favori des joueur.euses, pour lequel ils auront pu voter. La cérémonie de remise des prix aura lieu le vendredi 7 octobre, à 19h, au Shadok.

Le jury

William Bertin, sourcing manager chez Plug In Digital.

Saïda Mirzoeva, directrice de production chez Savage Level.

Alexandre Muttoni, directeur artistique chez Le Cartel Studio.

Plug In Digital

Sponsor de l'événement et l'un des leaders mondiaux de la distribution en ligne, Plug In Digital vous propose de découvrir ses dernières parutions qui ne manqueront pas de vous surprendre.

Au programme : le troisième DLC du Donjon de Naheulbeuk avec une toute nouvelle aventure, Foretales et son univers enchanteur au profit d'un jeu de cartes complet, Souldiers avec son pixel art juicy et son esprit aventurier... et Ruggnar ! Une histoire de nain en quête de trésors, développée dans le Grand Est et qui faisait partie de la sélection 2019 de l'IGC.

Les événements

Inauguration - 24 septembre - 15h30

Assistez à l'inauguration de l'Indie Game Contest au Shadok et soyez parmi les premiers à jouer à notre sélection de titres !

En présence de Caroline Zorn, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et conseillère municipale chargée du numérique. Inauguration commune avec le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg.

Indie Game Night #16 - 24 septembre - 19h

Entrez dans les coulisses de l'industrie et découvrez trois jeux vidéo locaux qui vous seront présentés sur scène et que vous pourrez tester sur place.

Rendez-vous important dans le Grand Est, cette soirée rassemblera les professionnel.les du jeu vidéo ainsi que les curieux.ses souhaitant en apprendre plus sur la production locale. L'occasion idéale pour échanger autour d'un verre, tester des jeux en avant-première et montrer vos compétences !

Les jeux vidéo locaux présentés :

Invitationem - Julien Bartholini

The Painted Forest - Victor Schmitt

Tevkril - Abyssahx

Journée professionnelle

Vendredi 7 octobre - 9h à 20h

Pour la première fois, East Games organise une journée de rencontres professionnelles ! Rencontrez des spécialistes nationaux qui partageront leur expérience lors de conférences consacrées aux bonnes pratiques professionnelles. Production, direction artistique, marketing ou relation presse - autant de sujets qui vous permettront de mieux comprendre l'industrie et de franchir un cap dans votre projet de développement de jeu vidéo.

Sponsorisé par Red Art Games, les petit-déjeuners, déjeuner et apéro seront des moments conviviaux pour échanger et se rencontrer autour d'un verre et de bretzels. Etudiant·es, professionnel·les confirmé-es ou curieux·ses en tout genre, découvrez l'envers du décor des métiers du jeu vidéo.

La cérémonie de remise de prix de l'Indie Game Contest clôturera cette journée à 19h.

Plus d'informations