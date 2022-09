Discord dépasse les 500 millions de téléchargements dans le monde, 7 ans après son lancement Discord a dépassé le demi-milliard de téléchargements dans le monde entier, touchant ainsi de nouveaux publics

Discord a dépassé les 500 millions de téléchargements dans le monde entier, 7 ans après son lancement. L'application a été lancée en 2015, utilisée principalement par la génération Z (16-24 ans) de la communauté des gamers comme un outil de communication permettant aux utilisateurs de coordonner et d'établir des stratégies avec leurs coéquipiers et amis pendant les jeux via des appels vidéo ou audio.

Discord a connu une croissance régulière et soutenue depuis son lancement et a dépassé pour la première fois le cap des 100 millions de téléchargements à vie en avril 2019. L'application a connu une croissance rapide des téléchargements pendant la pandémie mondiale, avec une augmentation de 93 % des téléchargements d'un mois sur l'autre en mars 2020, et une augmentation de 101 % des téléchargements d'un mois sur l'autre en septembre 2020, alors que de nombreux pays du monde entier étaient en confinement et que les gens trouvaient des moyens inventifs de sociabiliser avec leurs proches tout en restant enfermés chez eux.

L'application facilite la communication vocale et audio entre amis, familles et collègues grâce à son interface fluide et ses canaux personnalisables. Cela a séduit les utilisateurs désireux de créer des communautés en ligne selon leurs centres d'intérêt, et a permis à l'application de pénétrer de nouvelles sphères de divertissement en dehors des jeux, allant du sport, de la musique, de l'artisanat aux livres, films et émissions de télévision. Les serveurs et canaux thématiques uniques de l'application permettent aux utilisateurs partageant les mêmes centres d'intérêt de se connecter et de sociabiliser en temps réel en ligne. L'interface fluide, la haute qualité audio et les canaux personnalisables en fonction des besoins des utilisateurs ont permis à l'application de continuer à être utilisée de manière soutenue après la pandémie.

La pandémie mondiale a accéléré la croissance des applications de communication au sens large, telles que Zoom (qui a récemment dépassé le milliard de téléchargements dans le monde) et Microsoft Teams, en tant qu'outils essentiels pour les activités quotidiennes, le travail et les loisirs. Leur succès soutenu après la pandémie indique que les plateformes de communication facilitant la communication vidéo et audio à une plus grande échelle que les apps de messagerie traditionnelle seront là pour durer car les activités quotidiennes sont de plus en plus médiatisées en ligne.

Top 10 des médias sociaux > Apps de communication en fonction du revenu, dans le monde, au premier semestre 2022

Source : data.ai Intelligence, Top Communication Apps by Revenue, Worldwide, iOS and Google Play, January to June 2022. App IQ Genre > Médias sociaux, Sous-genre > Communication

Selon App IQ, Discord est arrivé au 3ème rang mondial des meilleures applications de communication sociale en termes de revenus au premier semestre 2022, après Line et QQ. (Genre > Médias sociaux, Sous-genre> Communication). URL de la plateforme