Deuxième édition de "Game Changers" : Le rendez-vous de l'inclusivité dans le jeu vidéo pour les professionnel.le.s et étudiant.e.s, placé sous le signe de la formation et de la reconversion Le samedi 8 octobre de 12h à 18h au Carrefour numérique de La Cité des Sciences et de l'Industrie - 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Après le succès de la première édition de "Game Changers", événement BtoB par et pour les professionnel.le.s et étudiant.e.s de l'industrie du jeu vidéo, l'association Afrogameuses donne à nouveau rendez-vous aux acteurs du gaming, le 8 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Au programme, une après-midi rythmée par des prises de paroles inspirantes et des table-rondes incarnées par des personnalités investies et engagées pour un jeu vidéo plus inclusif. Cet événement sera également l'occasion de présenter le programme de mentorat d'Afrogameuses, dont l'objectif est d'aider les personnes minorisées dans leur recherche d'emploi.

Retours d'expérience et visions multiples de l'industrie

L'association continue son engagement avec la deuxième édition de "Game Changers" destinée aux membres professionnels de l'association, mais plus largement aux acteur.ice.s de l'industrie et aux étudiant.e.s qui souhaitent s'informer et obtenir des clefs pour intégrer les métiers du jeu vidéo. Tout au long de l'événement, des profils variés, reconnus ou futurs talents du secteur partageront leur expérience, vision, et réflexion sur les enjeux d'inclusion. Convaincue que l'inclusivité reste un des piliers pour une industrie bienveillante, Afrogameuses présentera également son programme de mentorat : Elevate. À destination des membres, cette initiative a pour but l'accompagnement de personnes minorisées souhaitant travailler dans le secteur vidéoludique, par des expert.e.s de l'industrie, au travers d'une relation d'entraide.

Le programme :

12h - 12h30 - Lancement du programme de mentorat d'Afrogameuses : Elevate

12h30 - 13h15 : Monter les échelons dans un grand groupe

Josiane Valverde, Head of Special projects / Ubisoft

Teninke Camara, CEO & Creative director / Blind Bend Studios

Kathleen Jerome , Développeuse en formation / Gaming Campus

15h00 - 16h00 : Table-ronde : Comment changer le game à son échelle ?

Idrissa Diagne, Talent acquisition manager / Don'tNod

Ornella Fourn, Senior UI designer / Don'tNod

Désiré Koussawo, Président / France Esports

Isabelle Lallemand, Game Designer / Amplitude Studios

Dana Nightingale, Campaign director / Arkane Studios Lyon

Princia Annie Nsumbu Ikore, Co-founder / Etudiante Marron

Afrogameuses mène tout au long de l'année diverses actions pour favoriser l'insertion professionnelle des minorités ethniques dans le jeu vidéo, à travers des sessions de coaching carrière avec des recruteurs spécialisés et des actions de sensibilisation avec les studios et structures de l'industrie.

Informations pratiques

Date : samedi 8 octobre 2022

Lieu : salle Agora du Carrefour numérique de La Cité des Sciences et de l'Industrie, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Tarifs : Early bird (jusqu'au 15/09) : 6 euros / tarif normal : 10 euros

Inscription obligatoire en ligne : Eventbrite

Transports : Métro, tramway et bus Porte de la Villette ou Corentin Cariou

Programme complet disponible ici