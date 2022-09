Festival Animasia : Fêtez la 10e édition de l'Indie Game Factory Les 8 et 9 octobre 2022 au Parc des expositions de Bordeaux

L'Indie Game Factory c'est l'espace au coeur du Festival qui met en avant les productions locales de création de jeu vidéo !

Le saviez-vous ?

La Région Nouvelle-Aquitaine est la 3ème région créatrice de jeux vidéo !

Asobo studio, développeur de A Plague Tales Innocence et Microsoft Flight Simulateur, et Motion Twin, développeur de Dead Cells sont bordelais !

Ubisoft (Assassin's Creed tu connais ? ) a une filiale à Bordeaux, et le prochain de la saga y est entièrement développé,

La seule école publique de jeu vidéo française est à Angoulême,

Bordeaux et Angoulême c'est pas moins de 14 centres de formation dans le jeu vidéo,

Et des dizaines et dizaines de studios et développeurs indépendants qui produisent chaque année de nombreux jeux incroyables !

Pendant Animasia, venez tester plus de 20 jeux de créateurs indépendants, découvrir plus de 6 écoles spécialisées et assister à une scène entièrement streamée pendant toute la durée de l'événement !

A l'issue de vos découvertes, votez pour le jeu que vous avez préféré pour les Polygon Awards !

Informations utiles