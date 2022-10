Paris Games Week Restart : Demandez le programme 2022 Parc des exposition, Porte de Versailles, Paris, du 2 au 6 novembre 2022

Avant-première réservée aux professionnels : mardi 1er novembre, de 18h à 23h

La Paris Games Week continue de se dévoiler ! Après 3 ans d'attente, l'heure est venue de retrouver les grands acteurs de l'industrie qui promettent une expérience plus festive que jamais.

Tester le meilleur du jeu vidéo

La PGW Restart se prépare à offrir une programmation variée autour de jeux et licences phares, pour découvrir, tester et partager la passion du jeu vidéo.

Les grands éditeurs seront présents à la Paris Games Week 2022, dont : Bandai Namco Entertainment, Capcom, Nintendo, Plaion et ses partenaires Sega et Koei Tecmo, PlayStation, Square Enix, Ubisoft et Xbox.

Avant de découvrir dans les prochains jours les annonces officielles du line-up complet des éditeurs, la PGW confirme d'ores et déjà une partie des jeux qui seront jouables sur le salon :

En exclusivité, Just Dance 2023 Edition, dont la sortie est prévue le 22 novembre 2022 va faire danser la PGW sur le stand et la scène Ubisoft. Nouveauté phare de cette fin d'année, Mario + The Lapins Crétins : Sparks Of Hope sera également de la partie sur le stand de l'éditeur.

Petits et grands ont rendez-vous sur l'espace de Bandai Namco Entertainment pour découvrir des jeux pour tous les publics. Les jeux One Piece Odyssey et Park Beyond, dont les sorties sont annoncées pour 2023, seront jouables en avant-première. Les familles pourront retrouver les chiots de Pat'Patrouille dans Paw Patrol, La Pat'Patrouille Grand Prix et s'affronter sur Lego Brawls. Des tournois Esports rythmeront les 5 jours de salon sur les jeux : Tekken 7, Jojo's Bizarre Adventure ou encore Dragon Ball FighterZ.

Sur le stand de Plaion, les joueuses et joueurs pourront tester Sonic Frontiers et Like a Dragon : Ishin ! de Sega jouables pour la 1ère fois en France. Masocore par excellence, Wo Long : Fallen Dynasty de Koei Tecmo invitera les visiteurs à se dépasser. Pour les plus mélomanes, Let's Sing 2023 Hits Français et Internationaux distribué par Plaion permettra de remporter des places de concerts !

Pour les fans de simulation et de sensations fortes, Xbox proposera de tester Forza Horizon 5 et Microsoft Flight Simulator avec une petite surprise sur ce dernier pour célébrer les 40 ans de la licence. Pour les plus stratèges, Age of Empires, dont le 1er opus fête ses 25 ans, sera également jouable sur la PGW. Pentiment, la pépite d'Obsidian Entertainment prévue pour le 15 novembre, sera aussi de la partie. Enfin, un espace entièrement dédié au Xbox Game Pass permettra de retrouver les dernières sorties et ajouts du catalogue, avec en bonus quelques titres à venir et de nombreux jeux made in France, permettant de célébrer à l'occasion de la Paris Games Week le savoir-faire et l'excellence de l'industrie vidéoludique française.

Prêts pour un K.O. ? Street Fighter 6, le prochain jeu de la saga culte de Capcom, disponible en 2023, promet d'intenses sessions de baston. La plus récente version en développement sera jouable sur la PGW : elle intègrera une sélection de 8 combattants afin que chacune et chacun trouve son champion !

L'Espace Jeux Made in France fait également son grand retour et réunira plus de 25 éditeurs et studios qui présenteront le meilleur de la création française, parmi lesquels Amplitude Studios, Focus Entertainment, Microids, Nadeo et Shiro Games.

Plus de 30 jeux seront à découvrir dont : A Plague Tale : Requiem de Focus Entertainment, Endless Dungeon d'Amplitude Studios, et How To Say Goodbye du studio Arte France.

Des jeux consoles, PC, mobiles, des sorties AAA aux jeux indépendants, la Paris Games Week est la vitrine d'un écosystème bouillonnant et fait la part belle à la découverte pour cette édition des retrouvailles.

L'esport en scène

Pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir la Scène PGW avec la Fnac. Compétitions Esports, animations, démonstrations et talents rythmeront les 5 jours de programmation de la scène offrant 800 places assises. La Fnac, qui organise déjà plus de 70 évènements Esports par an dans ses magasins, sera présente chaque jour avec de nombreuses surprises au cours de 15h de live sur toute la durée du salon.

Parmi les rendez-vous phares :

Skyrroz (2.6M d'abonnés sur YouTube), Kaatsup (1.6M d'abonnés sur TikTok), Linca et Little Big Whale nous offrirons un 2 contre 2 sur Call of Duty le vendredi 4 novembre à 15h10

Domingo (1.5M d'abonnés sur Twitch) défiera son équipe sur League of Legends le samedi 5 novembre à 15h30

Fuze III (2.6M abonnés YouTube) affrontera ses abonnés sur Minecraft le dimanche 6 novembre à 17h

Pour sa 1ère édition, la Coupe de France de League of Legends fera étape à la Paris Games Week ! Les samedi 5 et dimanche 6 novembre, la scène PGW avec la Fnac accueillera les 2 demi-finales de la Coupe de France de League of Legends, accueillant les meilleures équipes de la discipline.

L'Esport se pratiquera aussi en réalité virtuelle avec l'Esports Virtual Arena (EVA), une nouvelle discipline mixant jeu vidéo et sport, où les équipes se déplacent librement sur une arène de plus de 500 m².

Vivre et partager le jeu vidéo IRL

Lieu de rencontre de toutes les communautés et de toutes les générations, la PGW proposera de nombreuses animations qui reflètent la pluralité de l'écosystème. Petits et grands pourront aller à la rencontre des cosplayeurs sur le stand de l'association Imagin'Con qui proposera de nombreuses animations et activités et voyager en famille à travers les 50 ans du jeu vidéo sur l'espace rétrogaming de l'association MO5. Rendez-vous également sur La Boutique PGW qui proposera une gamme de produits collectors Paris Games Week et sur l'espace boutique de la Fnac pour découvrir nouveautés, animations et démonstrations.

La PGW qui se déroule pendant les vacances de la Toussaint est naturellement un lieu de rendez-vous pour toutes les familles. L'espace PGW Junior proposera des activités et jeux à tester pour les joueurs en herbe, comme pour les parents !

Informations clés

Ouverture grand public du mercredi 2 novembre au dimanche 6 novembre 2022

Horaires : 8h30 - 18h30

Paris Expo - Porte de Versailles, Hall 1

Billetterie : uniquement en ligne

