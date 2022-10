Dracénie Gaming Festival : Draguignan fête 50 ans de jeux vidéo Du 14 au 16 octobre 2022 à Draguignan (83)

PuR Esport et Mode s'associent afin d'organiser la seconde édition du Dracénie Gaming Festival. Mêlant tournois, salon professionnel, conférences et exposition, le Dracénie Gaming Festival est un événement d'envergure nationale complet autour de la première pratique culturelle au monde : le Jeu vidéo.

Durant trois jours, le grand public et les professionnels se côtoieront dans trois espaces dédiés en Dracénie et les événements seront intégralement retransmis sur Twitch, la plateforme de référence du streaming.

A l'occasion des seuls tournois plus de 500 joueurs et joueuses sont attendus tant sur console, que sur PC mais aussi dorénavant sur mobile. Aux compétitions de Esport s'ajoutent une trentaine d'animations, ateliers, conférences, débats, showrooms, etc. Certaines activités sont même inédites dans le Sud de la France, notamment la présentation en exclusivité de HADO.

A la fois nouveauté, prouesse technique et plus grand événement jamais organisé dans le Var sur cette thématique, le D.G.F Saison 2 se positionne comme le premier festival panoptique sur le Jeu vidéo.

Un évènement, deux lieux

La Maison des sports et de jeunesse de Draguignan. Un lieu idéal pour faire écho aux deux volets de l'Esport : une pratique culturelle et sportive.

Le théâtre de l'esplanade de Draguignan accueillera sur sa grande scène les phases finales des tournois, les défilés de Cosplays ainsi que les conférences professionnelles.

Informations utiles

Télécharger le programme complet

Vendredi 14 octobre 2022 : 19h00 à 00h00

Samedi 15 octobre 2022 : 10h00 à 22h00

Dimanche 16 octobre 2022 : 10h00 à 19h00

Théâtre de l'Esplanade Bd Georges Clémenceau, 83300 Draguignan

Maison des Sports et de Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, 83300 Draguignan

