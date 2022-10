Tokens, cryptos, NFT... La tokenisation : un nouveau modèle de valorisation et de fidélisation pour le divertissement ? Mercredi 12 octobre 2022 de 18h à 21h à la Maison de l'esport (Paris 20e)

La "Tokenisation" désigne la technologie et les applications liées aux tokens ou jetons numériques. Ces derniers peuvent être fongibles comme le Bitcoin ou non fongibles comme les NFT, tout dépend de l'application souhaitée : l'un en tant que moyen alternatif de paiement, l'autre en tant que pièce unique de collection.

Les secteurs du divertissement se sont rapidement aventurés dans l'utilisation des tokens au service de différents objectifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur (billetterie sécurisée et personnalisée, fan tokens, nouveaux actifs patrimoniaux, nouvelle protection des droits…).

Des cartes de membre exclusives à la modélisation de patrimoine dans des univers virtuels, en passant par l'engagement de communautés sur la blockchain… Derrière l'effet de tendance, la tokenisation est-elle un levier pérenne pour engager et fidéliser une communauté ? Permet-elle de valoriser ou de réactualiser certains contenus et si oui, auprès de quel(s) public(s) ? Quels sont les besoins de la filière aujourd'hui ? Avec quelles attentes et quels objectifs se lancer ?

Intervenants

Yannis Baala, Project sourcing & Impact, Cardashift

Charles-Henri Puaux, président - directeur général, Pertimm

Julien Ranquere, cofondateur de Tailor NFT et de NFT Factory

Echange modéré par Emeline Guedes, Chargée de mission Observatoire - Pôle Divertissement, Paris&Co

Déroulé

18h00 - 18h15 : Accueil

18h15 - 19h15 : Conférence

19h20 - 19h30 : Keynote Regards Croisés

19h30 - 21h00 : Networking

Inscription gratuite mais obligatoire