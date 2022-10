Shiro Games accueille un nouvel investisseur et évoque deux nouveaux projets Shiro Games, les créateurs de Northgard, Wartales et Dune : Spice Wars, accueillent un nouvel actionnaire tout en conservant le contrôle de la société

Shiro Games a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'un nouvel actionnaire, Cathay Capital, au sein de la société indé à succès. Les fondateurs du studio, Nicolas Cannasse et Sébastien Vidal continuent l'aventure en tant qu'actionnaires majoritaires, gardant Shiro Games indépendant.

Basé à Bordeaux, le développeur et éditeur de jeux vidéo a récemment accueilli 10 nouvelles recrues, portant le nombre total d'employés à 60. L'entreprise connaît une forte croissance, soutenue par le succès historique de Northgard et les lancements récents de Dune : Spice Wars et Wartales en Accès Anticipé, qui ont tous deux été salués par la critique et le public.

Créé il y a bientôt 10 ans, le studio gère une grande partie de sa technologie en interne et dispose aujourd'hui d'un catalogue diversifié de six jeux. Sa présence sur Steam, Nintendo store et Epic store lui permet de s'adresser à une communauté de joueurs sur PC, consoles, mais aussi sur mobile à travers le monde.

Cet investissement sera orienté vers le développement de deux nouveaux projets non annoncés, ce qui renforcera la croissance du catalogue et de l'entreprise dans les années à venir.

En parallèle, Shiro Games développe également une activité d'édition sous son label Shiro Unlimited, en soutenant de jeunes studios indépendants dans le développement de titres originaux tels que Decarnation ou Abyssals (sorties prévues en 2023).

Nicolas Cannasse, PDG de Shiro Games :

Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Cathay dans notre capital. Leur expertise de longue date dans l'accompagnement et la structuration de sociétés à forte croissance va nous permettre d'entamer une nouvelle page de l'histoire de Shiro Games, tout en conservant notre identité et nos valeurs et en poursuivant notre expansion internationale. Ensemble, nous allons poursuivre notre aventure pour devenir un développeur et un éditeur de premier plan en Europe."

Edouard Moinet, co-fondateur et Managing Partner de Cathay Capital, a déclaré :

Shiro Games a démontré une capacité inégalée à produire en parallèle plusieurs jeux de grande qualité esthétique et expérientielle, ainsi qu'à fédérer une communauté de millions de joueurs à travers le monde, attachés à la signature Shiro. Grâce à cette dynamique et aux excellents fondamentaux du marché du jeu indé, Shiro a le potentiel pour devenir une plateforme leader en Europe. Nous sommes impatients d'aider Nicolas, Sébastien et toute l'équipe Shiro à aller encore plus loin, grâce notamment à notre expérience dans l'accompagnement des phases d'accélération et à notre réseau international."