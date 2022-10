Ubisoft ouvre gratuitement son catalogue de jeux éducatifs aux écoles et institutions culturelles

Ubisoft annonce la mise en place de son programme "Ubisoft Jouer pour apprendre" (Ubisoft Play to Learn), un programme qui propose à toutes et à tous de développer ses connaissances grâce aux jeux vidéo. Depuis le 22 septembre, quatre jeux du catalogue Ubisoft sont mis gratuitement à disposition des écoles, bibliothèques, médiathèques et associations.

Sélectionnés pour leur dimension éducative, The Lapins Crétins : apprends à Coder, Assassin's Creed Discovery Tour : Egypte Antique, Soldats Inconnus : Mémoire de la Grande Guerre et Anno 1602 : History Edition sont les premiers jeux disponibles au sein de ce programme dont Mickaël Newton, responsable des partenariats philanthropiques, rappelle l'enjeu pédagogique :

Le jeu vidéo est le nouveau moyen dynamique et interactif de développer ses connaissances. Nous savons par exemple que certains professeurs d'histoire s'appuient sur le Discovery Tour dans leurs cours. Le programme"Ubisoft Jouer pour apprendre"(Ubisoft Play to Learn) permet d'aller plus loin et d'offrir à un public plus large les expériences souvent innovantes pour accéder aux savoirs de notre monde -l'Histoire, la géographie, les sciences ou encore la technologie - via nos jeux."

La Bibliothèque nationale de France, la médiathèque Marguerite-Yourcenar et la bibliothèque de Montreuil sont les premiers partenaires de l'initiative "Ubisoft Jouer pour apprendre" (Ubisoft Play to Learn). Pour bénéficier du programme, les écoles et institutions qui le souhaitent sont invitées à contacter Ubisoft via un lien dédié : https://ubisoft.com/playtolearn. L'offre de jeux disponibles sera encore enrichie dans les mois à venir.