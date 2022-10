Diversité : créer des personnages de jeu vidéo d'horizon différent Enregistrement réalisé lors de la Pro Evolution Society le 2 juin 2022 à Paris

Organisée par le studio de développement de jeux vidéo Oh BiBi, la Pro Evolution Society est une soirée dédiée au futur du jeu vidéo avec des conférences et suivies d'un cocktail.

L'événement est gratuit et réservé aux professionnels du jeu vidéo.

Les conférences avaient pour thème commun la capacité des jeux vidéo à promouvoir un futur positif.

Diversité : créer des personnages de jeu vidéo d'horizon différent

Chacun des trois studios présents s'essaye à expliquer comment et pourquoi la diversité dans la création de personnages s'inscrit comme une mission ou s'est simplement avéré être une évidence.

Intervenants