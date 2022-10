AWS for Games annonce son événement B2B jeux vidéo : Inspire 2 Build Mercredi 30 Novembre, 2022 - 9h15 - Station F, Paris 75013

Saviez-vous que Fortnite ingère 200M pétabytes de données par jour via AWS ? Saviez-vous que Rovio automatise son pipeline de QA en utilisant AWS ? Saviez-vous que Powder utilise Amazon SageMaker pour entrainer et industrialiser des modèles de machine learning ? Non ? Alors venez découvrir comment AWS peut transformer l'expérience de vos joueurs.

Présentations, panels, retours d'expérience, et témoignages d'experts rythmeront une journée dans l'iconique halle de Station F. Vous aurez l'opportunité d'échanger avec des fonds d'investissement axés gaming, réserver des créneaux 1:1 avec nos partenaires privilégiés ainsi que des filiales d'Amazon telles que Twitch ou Amazon Games Studio. Un Tech Bar sera ouvert toute la journée pour rencontrer nos experts et découvrir les services AWS for Games.

L'événement débutera à 9h15, avec le discours d'ouverture de Chris Melissinos et sera suivie d'un happy hours à 18h (l'ensemble des collations est offert par AWS).

Inscription

Agenda

9h00 - 9h25 : Ouverture des portes

9h25 - 10h00 : Discours d'ouverture (Présentation)

Avec plus de 50 ans d'existence, l'industrie du jeu vidéo est devenue la plus grande industrie du divertissement au monde, avec plus de 3,2 milliards de personnes jouant régulièrement à des jeux vidéo. Découvrez comment AWS permet aux développeurs de jeux de toutes tailles de continuer à créer et partager leurs histoires et expériences interactives au reste du monde.

Intervenants :

Alexis Dahan, Head of Game Tech Sales, EMEA, AWS

Chris Melissinos, Worldwide BD and Strategy Lead for the Open 3D Engine, Game Tech, AWS

10h00 - 10h30 : Comment crée votre jeu avec AWS (Présentation)

Au cours de cette session, vous obtiendrez un aperçu rapide de AWS for Games et de la manière dont nous pouvons vous aider, quel que soit le stade où vous vous trouvez dans votre parcours de développement de jeux, et quelle que soit la taille de votre équipe. Vous entendrez des cas d'usages de startups et studios établis, et apprendrez comment ils ont utilisé AWS pour résoudre leurs défis. Suite à cette session, engagez avec nos experts au Tech Bar, ouvert toute la journée.

Intervenants :

Alexis Dahan, Head of Game Tech Sales, EMEA, AWS

Valerie Sounthakith, Game Tech Solutions Architect, AWS

Olivier Chappe, Sr. Game Tech Solutions Architect, AWS

10h45 - 11h30 : Jeux Vidéo, le point de vue des VC (Panel)

Ils vous partageront également comment bien choisir ses investisseurs, ce qu'ils cherchent avant d'investir, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour mettre toutes les chances de votre côté.

Intervenants :

Olivier Gemayel, Games Venture Capital Business Development Manager, EMEA, AWS

Serena

Play Ventures

11h30 - 12h00 : Introduction à notre écosystème One Amazon (Présentation)

Présentation de notre ecosystème One Amazon : Twitch, Amazon Games Studio, Prime Gaming, Alexa. Vous aurez ensuite l'opportunité de les rencontrer dans un éspace dédié durant l'après-midi.

Intervenants :

Chris Melissinos, Worldwide BD and Strategy Lead for the Open 3D Engine, Game Tech, AWS

Twitch

Amazon Games Studio

Prime Gaming

Alexa

12h00 - 12h20 : Introduction à nos partenaires

12h20 - 14h00 : Lunch & Networking

14h00 - 14h45 : Inclusivité et accessibilité dans le monde du jeu vidéo (Panel)

Chez AWS, nous pensons que la technologie doit être construite de manière inclusive, diverse et équitable. Durant cette session, nous aurons la chance d'évoquer cette thématique en présentant différents volets à travers un panel d'experts de l'industrie.

Intervenants :

Alice Jonfal, Account Manager France, Game Tech, AWS

Women in Games

Be Player One

Afrogameuses

15h00 - 15h30 : Cloud Gaming (Présentation)

Venez découvrir l'univers du Cloud Gaming au travers d'une session dédiée avec la présentation d'un des experts de l'industrie. Cette intervention sera suivie d'un firechat et d'une session de Q&A pour répondre à toutes vos questions.

Intervenant :

Jeremy Laskar, Senior Account Manager France, Game Tech, AWS

15h30 - 16h30 : Coffee Break & Networking

16h30 - 17h15 : Venez rencontrer les entreprises françaises qui façonnent l'avenir du jeu (Panel)

Venez découvrir des entreprises françaises du gaming qui façonnent l'avenir du secteur. Ecoutez comment elles ont démarré, les défis auxquels elles ont été confrontées lors de leur développement, comment elles envisagent leur réussite et ce qui les aide à continuer leur croissance. Les panélistes représenteront une vision diversifiée de l'industrie, de startup à scaleup, ainsi que différents types de jeux (studios, plateformes de métavers, web3).

Intervenant :

Shayan Sanyal, Head of Game Tech Business Development, EMEA, AWS

17h15 - 17h45 : Discours de fermeture (Présentation)

Pour clôturer la journée, rejoignez Chris Melissinos pour discuter des tendances d'aujourd'hui et de demain, du mobile à la VR en passant par le métavers, et comment AWS peut vous aider dans votre parcours de développement de jeux.

Intervenant :

Chris Melissinos, Worldwide BD and Strategy Lead for the Open 3D Engine, Game Tech, AWS

17h45 - 20h15 : Afterwork Networking

