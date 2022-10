Participez à la Game Developers Conference 2023 - Pavillon France Jeu vidéo Rencontrez les acteurs du jeu vidéo à San Francisco et bénéficiez des avantages du pavillon France du 20 au 24 mars 2023 - Inscription avant le 15 décembre 2022

Pourquoi participer ?

Après le succès de l'édition 2022, la France sera à nouveau fortement représentée sur GDC 2023.

Une année historique en France et dans le monde

Le secteur a atteint un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros. Ce chiffre s'accompagne d'une nette augmentation du nombre de joueurs de jeux vidéo. Les gamers sont de plus en plus nombreux : les experts estiment actuellement à 38,29 millions le nombre de joueurs supplémentaires. 73 % des Français jouent occasionnellement à des jeux vidéo. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui tirent la croissance vers le haut : 33,51 millions de joueurs ont plus de 18 ans.

L'industrie du jeu vidéo est devenue en quelques années la première industrie culturelle en France, mais aussi dans le monde, avec des revenus qui devraient dépasser les 200 milliards de dollars.

Un écosystème attractif ...

Le secteur de la production de jeux vidéo est en pleine croissance en France. On compte plus de 1300 acteurs économiques installés en France, dont 700 studios à l'échelle nationale. Mais le grand atout de la France, ce sont ses jeunes professionnels qui bénéficient des meilleures conditions de travail. Notamment chez des adresses de premier plan comme Voodoo, qui est devenu l'éditeur de jeux mobiles le plus téléchargé au monde avec six milliards de téléchargements. Croissance du chiffre d'affaires en cinq ans : 700 pour cent.

D'autres studios connaissent également une forte croissance et ont vu leur capital augmenter de façon significative, au cours des dernières années : Sorare (580 millions d'euros), Plug In Digital (70 millions d'euros), Dontnod (40 millions d'euros). La liste pourrait s'allonger... Et quelques licences internationales sont en préparation comme Star Wars Eclipse (Quantic Dream) Dune : Spice Wars (ShiroGames), Flight Simulator (Asobo studio).

... avec des conditions au top...

En outre, le secteur bénéficie d'un système fiscal qui encourage particulièrement les jeunes entreprises créatives. Des programmes de soutien régionaux pour les projets particulièrement créatifs complètent les aides publiques.

...pour une France numérique en 2030

Autant de facteurs qui continuent de pousser ce secteur en pleine croissance. Ce n'est pas un hasard si le secteur compte près de 25.000 emplois en 2021 et si l'industrie du jeu vidéo est devenue un secteur stratégique en France. Une partie du plan d'investissement France 2030 est d'ailleurs consacrée à la production numérique, montrant ainsi la volonté du gouvernement de faire de la France un leader européen dans le domaine des industries numériques.

Source : Sell

Développeur, producteur ou éditeur de jeux vidéo ou de middleware, vous souhaitez :

Identifier de nouveaux partenaires,

Renforcer votre présence sur le marché Nord Américain,

Vous développer à l'international,

Rejoignez l'événement le plus attendu des jeux vidéo aux Etats-Unis !

San Francisco accueillera de nouveau la GDC du 20 au 24 mars 2023.

Nos offres

Offre Station de travail : 5 800€ HT

Station de travail équipée sur le Pavillon France sur la GDC 2023 (1 Plan de Travail + Rangement Fermant à Clefs, 1 Panneau vertical + LED couleur + Logo, 1 Ecran 24''+ 2 Tabourets Hauts 1 Prise de Courant 500 W) + Pass exhibitor (Une liste de mobilier complémentaire pourra être proposée par le standiste)

Présence sur le site officiel,

Accès au GDC Connect Business Matchmaking + accès compte illimité Meettomatch,

Action de communication avant et pendant l'événement (flyers, communiqué de presse, campagne RS…)

Promotion de la délégation auprès de l'écosystème du jeu vidéo local et sensibilisation de l'écosystème Nord-Américain sur la présence de la délégation en vue de décrocher des rdvs.

Sessions de networking

En option, un diagnostic communication : 975€

Il s'agit d'une analyse du site web et support de communication en langue anglaise par une équipe native d'experts en communication afin d'optimiser leurs potentiels ainsi que vos échanges avec vos prospects.

Ouvrir la porte à des courants d'affaires plus élevés grâce à une stratégie de communication adaptée au marché.

Audit de votre site-web et de votre plaquette par notre équipe de anglophones et validation de leur adéquation (format, qualité et contenu) avec le marché ciblé.

Un entretien conseil avec des recommandations concrètes pour adapter vos outils de communication.

Pour toute autre demande, contactez nous, on vous trouvera la meilleure solution !

Le Chèque Relance finance mon projet

Prolongement de la date de réalisation de prestations éligibles au Chèque Relance Export jusqu'au 15/04/2023

Le Chèque Relance Export prend en charge 50 %, dans la limite d'un plafond, des dépenses éligibles (hors taxes, avec un plancher de valeur de 500 euros) d'une prestation d'accompagnement à l'international, y compris digitalisée, pour les PME et ETI françaises.

C'est un véritable coup de pouce pour des solutions allant de la préparation en France jusqu'à la prospection sur des marchés étrangers.

Jusqu'à 2 500€ pour la participation à un pavillon France sur un salon à l'étranger + 800 € max / chèque si la demande comprend une prestation additionnelle de traduction textuelle.

Les entreprises pourront bénéficier du Chèque Relance Export sur le salon GDC après transmission et vérification de leur dossier d'éligibilité par une cellule dédiée à cette procédure, au plus tard le 15 décembre 2022 et dans la limite de 6 Chèques Relance Export quelle que soit la catégorie (prestation individuelle ou collective) et 1 Chèque Relance Export pour la catégorie Formation.

Le montant de l'aide sera versé à l'issue de la prestation, sur pièces justificatives.

Le dispositif d'aide national "Chèque Relance Export" est cumulable avec une aide régionale, sous réserve d'éligibilité, dans la limite des plafonds prévus par les règlements respectifs de chacun des dispositifs.

Plus d'informations et inscription avant le 15 décembre 2022