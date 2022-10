Supercosi, le nouveau studio français de jeux vidéo mobile innovants, lève 2 millions d'euros Des vétérans de l'industrie se regroupent pour fonder Supercosi, nouveau studio indépendant de jeux vidéo français, spécialisé dans le jeu mobile

Fondé par Jean-Baptiste Fleury (Ubisoft, Nintendo, Webedia, Kobojo…) et Charlotte Lavergne (Gameloft, Kobojo, Isart, Amuse Animation…), Supercosi est un tout nouveau studio spécialisé dans le jeu vidéo mobile. Situé à Paris, à Station F, Supercosi aspire à créer des jeux accessibles au grand public mais dotés d'aspects compétitifs et collaboratifs en ligne, enrichissant l'expérience sur le long terme.

Depuis le début de son activité en Novembre 2021, Supercosi a déjà levé 2 millions d'euros grâce aux investissements des fonds Trust Esport (Matthieu Dallon) et Kima Ventures (Xavier Niel), de la BPI et de plusieurs business angels issus de l'industrie du divertissement. Les deux fondateurs, forts de plus de 40 ans d'expérience cumulée dans le secteur, se sont également entourés de nouveaux talents et ont été sélectionnés pour rejoindre le "Founders Program" du plus grand incubateur de start-up au monde, Station F, s'assurant ainsi un démarrage dans les meilleures conditions.

Supercosi s'insère dans un secteur en pleine effervescence. Avec plus de 2,65 milliards de joueurs partout dans le monde, le marché du jeu mobile (105 milliards de dollars en 2022) continue de croître de plus de 5% par an, et la tendance n'est pas prête à s'inverser. Le jeu vidéo verra son chiffre d'affaires atteindre les 300 milliards de dollars annuels dans les 5 ans à venir, et la part du jeu mobile dans cet ensemble, déjà majoritaire, devrait continuer à progresser*.

Après avoir travaillé pour certains des plus grands studios de l'industrie et contribué aux succès de licences telles que Mario, Pokémon, La Légende de Zelda ou Assassin's Creed, les deux fondateurs ont désormais pour ambition de renouveler l'expérience du jeu mobile.

Jean-Baptiste Fleury est reconnu dans le milieu depuis plus de 20 ans. D'abord Marketing Manager chez Nintendo puis dans le département Stratégie d'Ubisoft, il est ensuite Directeur Marketing chez Kobojo, l'une des premières start-up françaises de jeux free-to-play mobile. Enfin, il officiera en tant que Managing Director du département des applications gaming et media chez Webedia. Cofondateur de Supercosi, il en est le CEO.

Charlotte Lavergne compte quant à elle plus d'une décennie d'expérience dans le secteur. D'abord Productrice Executive chez Gameloft, elle occupe ensuite le poste de Directrice de Production chez Kobojo puis chez Amuse Animation. Elle rejoint enfin l'équipe de l'Isart Digital, école spécialisée en jeu vidéo et en animation, en tant que Directrice Pédagogique. Cofondatrice de Supercosi, Charlotte Lavergne en est aussi Directrice Générale.

Avec plusieurs projets déjà en production, le studio entend livrer ses premières créations sur iOS et Android d'ici au début de l'année 2023.