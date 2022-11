Le rendez-vous incontournable des professionnels de l'industrie du jeu vidéo est de retour à Game Connection Europe 2022 Paris, Porte de Versailles, Les 3 et 4 novembre 2022

Malgré l'épidémie mondiale de ces deux dernières années, Game Connection a continué d'organiser des événements en ligne rassemblant les professionnels et acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo du monde entier. Cette année, Game Connection Europe sera officiellement de retour en tant qu'événement hybride qui se déroulera du 3 au 4 novembre 2022 à Paris, en France, en présentiel et en ligne. L'événement a été amélioré une fois de plus et offrira une occasion unique à plus de 1000 entreprises, professionnels et acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo de se réunir en un seul endroit pour des réunions d'affaires et découvrir des possibilités de collaboration et de partenariats.

Avec plus de 20 ans d'expertise dans l'organisation d'événements, Game Connection est l'un des événements B2B les plus appréciés de l'industrie du jeu vidéo. En effet l'événement propose une mise en relation efficace et du contenu de salons professionnels à guichet unique où les principaux acteurs de l'industrie du jeu vidéo se rencontrent et collaborent ensemble. Chaque événement attire des entreprises telles que Microsoft, Nintendo, Bandai Namco, Tencent, Ubisoft, Team17, Paradox et bien d'autres, et a déjà réuni un nombre important de professionnels de l'industrie.

Délégations

Des délégations de nombreux pays et régions seront présentes au salon. Ils réuniront une grande variété d'organisations, d'entreprises, de studios et de projets, représentatifs de leurs propres régions, permettant aux initiés du jeu vidéo du monde entier de se reconnecter et d'échanger des idées. Vous pouvez utiliser le système de réunion "Let's Meet" de Game Connection pour connaître ces délégations et entreprises à l'avance et planifier des réunions.

Le système de matchmaking "Let's Meet"

Vous pouvez trouver vos partenaires privilégiés et les inviter à une réunion en utilisant le système de rencontre professionnel "Let's Meet", que vous soyez un exposant en présentiel ou un participant en ligne. Let's Meet aide tous les participants à profiter au maximum des deux jours pour planifier des réunions en vous permettant de consulter la liste des entreprises participantes et leurs coordonnées à l'avance. Plus de 1000 utilisateurs qui se sont inscrits à "Let's Meet" ont déjà activé la fonction invitation en ligne. Au cours de l'événement, des fonctionnalités en ligne et hors ligne seront lancées simultanément, dans une ambiance chaleureuse de réunion d'affaires.

En plus des stands exposants, pour que les participants puissent profiter pleinement des services du salon et atteindre leurs objectifs fixés, le lieu comprend également plusieurs espaces d'activités, tels que des points de rencontre, une salle de conférence, une indie zone et des espaces de détente. Il ne reste que quelques stands exposants, et les 40 indie pods sont complets, donc c'est votre dernière chance de vous joindre à l'événement.

Conférences

Les conférences ont toujours été une "caractéristique traditionnelle" de Game Connection, où des experts de tous les domaines de l'industrie partageront leurs expériences et leurs opinions, et présenteront les produits et les nouvelles tendances de l'industrie, tout en écoutant et en discutant avec les conférenciers de sujets et idées de l'industrie qui vous intéressent. En plus de rechercher de nouveaux partenaires, c'est aussi l'endroit idéal pour rencontrer quelqu'un qui partage votre vision et vos objectifs. Consultez les horaires des conférences ici et assurez-vous d'assister aux conférences qui vous intéressent le plus.

Agenda conférences.

Indie Development Awards

Game Connection a l'habitude de soutenir une variété de projets de jeux vidéo indépendants et d'aider les développeurs à étendre leur portée et à accéder à de nouveaux marchés afin que même les plus petites équipes ou studios indépendants puissent trouver plus d'opportunités et gagner plus de visibilité pour terminer le développement de leurs jeux. Plus de 200 jeux du monde entier ont été soumis cette année. Si vous voulez découvrir qui est le vainqueur des Indie Development Awards de cette année, vous ne devriez pas manquer la cérémonie des Game Connection Europe Indie Game Awards le 3 novembre 2022 à 17h00.

Les nommés de Game Connection Europe 2022 Indie Development Awards.

Developer Pitch Session

En plus des Indie Game Awards, Game Connection présente Developer Pitch Session - le nouveau service à valeur ajoutée pour les développeurs de jeux. Game Connection invitera les éditeurs et les investisseurs à se rassembler afin de découvrir des projets indépendants de premier ordre. Sur scène les développeurs enregistrés présenteront leurs projets directement, mettant en valeur le caractère unique de leurs jeux au maximum.

La liste des projets de Developer Pitch Session

Game Connection s'organise prochainement. Veuillez consulter le site internet officiel de Game Connection et les comptes réseaux sociaux pour plus d'informations sur l'événement et pour découvrir un aperçu des éditions précédentes. Même si vous êtes touché par la pandémie et que vous ne pouvez pas assister au salon en présentiel, vous pouvez toujours avoir un rendez-vous en direct et en ligne avec les sociétés mondiales de jeux. Participer à Game Connection Europe en ligne offre également des services à plus forte valeur ajoutée tels que la visibilité médiatique.

Informations utiles

Game Connection Europe 22 - www.game-connection.com

Les 3 et 4 Novembre 2022 - Paris, Porte de Versailles

Pour acheter votre forfait ou pour toute autre question sur l'événement, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse : salesgame-connection.com