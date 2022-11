Isart Digital, l'école pionnière des métiers du jeu vidéo, ouvre Isart Game Business School Isart Digital annonce l'ouverture de ce nouveau campus à Nice à la rentrée 2023 pour former jusqu'à 200 diplômés par an

Isart Digital, élue 2ème meilleure école de jeu vidéo au monde (source : GAMEducation) et pionnière depuis 21 ans dans l'enseignement des métiers créatifs et technologiques du Jeu Vidéo et de l'Animation 3D-FX, continue d'innover pour les industries de l'entertainment digital en créant Isart Game Business School en France. Celle-ci sera dédiée au secteur du jeu vidéo, ainsi qu'à tous les secteurs utilisant les technologies numériques de l'image, de l'Intelligence Artificielle (IA) et de la Data (santé, éducation, grande distribution…). L'école ouvrira ses portes à la rentrée 2023 à Nice et s'installera dans des locaux neufs dès 2025.

Isart Digital : pionnière dans la formation des métiers des industries de l'entertainment digital

Créée par et pour des professionnels du jeu vidéo & du film d'Animation 3D-FX, Isart Digital est pionnière depuis 21 ans, dans la création de formations professionnalisantes adaptées aux métiers créatifs de l'industrie (Game Artists, Game Designers, 3D Artists, …), ainsi qu'aux métiers scientifiques et techniques (Game Programmers, …). L'école affiche un taux d'insertion de 94% de ses étudiants, 6 mois après leur diplôme.

C'est en s'appuyant sur son expertise qu'Isart Digital ouvre son école de commerce afin d'accompagner le secteur face à la pénurie de managers formés aux techniques de monétisation, aux stratégies de marketing digitale innovantes, ainsi qu'aux méthodes créatives propres à l'industrie du jeu vidéo.

Jeux Vidéo : un secteur en forte croissance à la recherche de managers

Isart Digital est très proche des préoccupations des studios et les éditeurs qui depuis plusieurs années font face au manque de managers formés à la maîtrise des technologies numériques de l'image, de l'IA et de la Data et propose une formation adaptée en Game & Creative Management :

BBA Game & Creative Management (Associate Brand Manager, Associate Marketing Manager, Junior Sales Manager, Data Analyst, Junior User Acquisition Manager…)

(Associate Brand Manager, Associate Marketing Manager, Junior Sales Manager, Data Analyst, Junior User Acquisition Manager…) MSc Game & Creative Strategy (Data Project Manager, User Acquisition Manager, Operations Manager, Product Manager (including LiveOps, Project Manager)

Les diplômés seront en mesure de briguer des postes de data manager, de business development ainsi que des métiers de l'édition au sein des Studios et des Editeurs de jeux vidéo mais aussi pour d'autres industries, en France et à l'étranger.

La formation en Game Art, déjà proposée sur le campus parisien de l'école, sera également disponible à Nice.

Retrouvez l'ensemble des débouchées en ligne sur le site officiel d'Isart Digital.

Avec Isart Game Business School nous construisons des briques complémentaires aux formations créatives et technologiques de Isart Paris et Isart Montréal. Nous renforçons ainsi notre stratégie d'offrir à nos étudiants un écosystème encore plus complet qui leur permet d'avoir une vision sur la totalité des métiers du secteur du jeu vidéo, et de réaliser encore mieux leur rêve d'être un professionnel du jeu vidéo, en ayant l'assurance d'être au fin avec les besoins de demain, dans une industrie en perpétuel mouvement,"

explique Xavier Rousselle, Directeur et fondateur d'Isart Digital.

Nice : Un écosystème favorable au développement économique

Isart Digital ouvre sa Game Business School à Nice, avec le soutien de la Métropole de Nice et dans le contexte d'un partenariat avec Université Côte d'Azur (UCA). L'école a choisi la métropole niçoise pour son cadre exceptionnel au coeur de l'Eco-Vallée, son ouverture à l'international, sa labellisation French Tech et ses nombreuses entreprises. Les étudiants pourront également profiter d'un cadre de vie méditerannéen, d'une vie culturelle et festive très développée au coeur d'un centre urbain jeune et étudiant classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Grâce à son ouverture, le campus d'Isart Digital à Nice permettra la création d'une vingtaine d'emplois directs. La construction du campus éco-responsable comprenant un incubateur d'entreprises et une résidence étudiante, et donc l'arrivée d'une grande école accueillant un public large au quotidien sera également à l'origine de la création d'emplois indirects dans l'agglomération de Nice. Les étudiants issus d'Isart Game Business School pourront être à l'origine de nouvelles créations d'entreprises directement dans la région.