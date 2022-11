Audrey Leprince médaillée Chevalière de l'ordre des Arts et des Lettres à l'occasion de la Paris Games Week

Audrey Leprince, co-fondatrice de l'association Women in Games France a reçu la distinction de Chevalière de l'ordre des Arts et des Lettres par Madame la Ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, ce jeudi 3 novembre à la Paris Games Week.

Retour sur le parcours d'une experte qui fait bouger les lignes

Forte de 22 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, Audrey Leprince commence sa carrière en 1998 en tant que Game Designer chez Quantic Dream, puis devient Senior Producer pour le studio Ubisoft après un passage chez MASA Group. En 2010, elle quitte son poste pour cofonder avec Emeric Thoa le studio indépendant The Game Bakers, duquel sortiront les jeux Furi en 2016 et Haven en 2020.

En 2017, elle crée l'association Women in Games France avec Julie Chalmette, directrice générale de Bethesda France, d'après un constat commun : les femmes ne sont pas suffisamment représentées, ni suffisamment présentes dans l'industrie du jeu vidéo. L'association a donc pour vocation de développer la mixité et la diversité dans les entreprises du jeu vidéo en France.

Audrey Leprince fonde également en 2019 le fonds d'investissement inclusif dédié aux créateur·rices de genre marginalisé Wings Interactive, aux côtés de Petter Henriksson.

Aujourd'hui, Audrey Leprince occupe le poste de CEO au sein de The Game Bakers et de Wings Interactive, mais aussi celui de Senior Advisor au sein de Nordisk Games, qui finance et qui soutient des jeux vidéo créés en Europe.

Suite à la cérémonie de remise de médaille par la Ministre de la Culture, Audrey Leprince a pris la parole pour remercier les personnes qui l'ont accompagnée tout au long de son parcours, et pour mettre l'accent sur la responsabilité qui incombe désormais à tous et toutes les acteur·rices de l'industrie : celle d'avoir un impact positif et constructif sur les personnes qui jouent à nos jeux, de leur communiquer nos valeurs et une vision du monde plus inclusive.

Avec plus de 3 milliards de joueurs et de joueuses dans le monde, le secteur a désormais le pouvoir de faire évoluer le système dans lequel nous vivons, de faire naître des débats sur des sujets importants, de mettre en lumière des problématiques et même de proposer des solutions.

À l'image d'Audrey Leprince, Women in Games France encourage toutes les personnes de genre marginalisé de l'industrie à s'emparer du jeu vidéo, et à se faire entendre.

L'association est fière de voir sa co-fondatrice justement récompensée pour ses initiatives et ses prises de position affirmées en faveur d'un monde meilleur.