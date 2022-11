M42 : Lancement de la campagne pour le Tome 3, Utopie et Dystopie Attention : la campagne de financement sur Ulule se termine le 29 novembre 2022

Retour vers notre avenir

Cheminant avec passion dans notre quête de construction d'une encyclopédie des amoureux de la pop culture, le M42 revient, pour son troisième volume : Utopie et Dystopie. Ce thème, qui se conjugue à la fois au présent et au futur, sera la trame d'un voyage des plus excitants à la rencontre des possibles.

L'avenir a toujours fasciné, et nous avons tous tenté d'en percer les secrets. Au cinéma comme en littérature, en passant par les jeux vidéo, les mythes ou encore les séries, l'anticipation est partout. La fiction d'anticipation, via ses divers courants et genres, du cyberpunk au post-apocalyptique en passant par la science-fiction, imagine le monde tel qu'il pourrait être dans un futur plus ou moins proche...

Et pour parler de tout ça, et bien plus encore, nous avons sélectionné tout un panel de nouveaux auteurs tous plus passionnés les uns que les autres. Vous retrouverez aussi des plumes emblématiques du M42, comme Les Geekstoriens et leur regard affuté sur l'histoire et la pop culture, ou Bénédicte Coudière et son amour de la littérature SF et fantasy.

Et si demain était déjà aujourd'hui ?

Plus d'informations et campagne de financement.