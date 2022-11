Le Conservatoire national du jeu vidéo organise son quatrième colloque national "Ecriture et jeu vidéo" Le 4ème colloque du CNJV se tiendra le samedi 17 décembre 2022 à Paris

Après l'interruption liée à la pandémie Covid-19, le Conservatoire National du Jeu Vidéo organise en cette fin d'année son 4ème colloque national, le 17 décembre 2022. Destiné à la communauté des professionnels, des passionnés de jeu vidéo et de la sauvegarde des archives vidéo-ludiques, il se tiendra dans l'auditorium de l'école e-artsup (Paris).

Ecrire dans les jeux vidéo. Ecrire sur les jeux vidéo.

Après s'être penché d'abord sur les enjeux de la conservation du patrimoine vidéoludique, puis sur l'évolution des métiers dans le jeu vidéo lors des trois derniers colloques, cette nouvelle édition se concentrera sur la place de l'écriture. L'écriture dans les jeux vidéo. L'écriture sur les jeux vidéo. "Ce colloque s'intéressera tout autant à la question du texte dans les jeux (scénarisation, dialogues, narration interactive...) qu'à celle des publications autour du jeu vidéo depuis les origines : fanzines, journaux, livres, thèses…" déclare Bertrand Brocard, Président du CNJV.

Au programme : 3 tables rondes, 4 mini-conférences, 24 intervenants

Ce sont plus de 200 professionnels et passionnés qui se réuniront et échangeront lors de cette journée principalement rythmée par 3 tables rondes et 4 mini-conférences, au cours desquelles interviendront 24 experts en la matière. Des auteurs, chercheurs, journalistes, concepteurs de jeu, scénaristes ou encore archivistes se succèderont pour apporter leur vision, leur retour d'expérience sur l'écriture dans le jeu vidéo d'hier à aujourd'hui et échanger avec les participants. On pourra également découvrir sur place des publications inédites, plus ou moins récentes, autour du jeu vidéo et quelques pépites issues des fonds documentaires du Conservatoire.

Préserver la mémoire de création du jeu vidéo en France

Le jeu vidéo est une industrie jeune, mais pourtant déjà quinquagénaire. Très dynamique, en France comme à l'étranger, cette industrie n'avait pas de mémoire à la hauteur de ce que représente cette nouvelle culture. C'est pourquoi, depuis 2016, le CNJV veut rassembler en son sein les collections industrielles et personnelles pour les préserver, les archiver, en faciliter l'étude et la valorisation. Il s'agit de mieux comprendre les évolutions du secteur du jeu vidéo tant sur le plan technologique que sur celui de la créativité et du design, mais aussi de rentrer dans le détail des procédés et des techniques qui ont permis de créer les jeux vidéo depuis les temps anciens de Pong jusqu'à la réalité virtuelle d'aujourd'hui.

Programme

9h00 - Ouverture des portes

9h30 - Accueil des participants

Nicolas Becqueret, Directeur général e-artsup

9h35 - Retour vers le futur : Actualités du conservatoire

Bertrand Brocard, Président du CNJV

9h50 - Intervention des partenaires

Matinée animée par Jean Zeid (journaliste)

10h00 - Intervention #1 : Ecrire dans le jeu vidéo, c'est un scénario !

Hubert Chardot, Scénariste (cinéma, Alone in the dark), formateur

Nicolas Szilas, Enseignant-chercheur (Université de Genève)

10h30 - Table ronde #1 : Existe-t-il une grammaire propre au jeu vidéo ?

Modératrice : Fanny Barnabé, Enseignante-chercheuse (Epitech)

Sébastien Genvo, Professeur et écrivain (Université de Lorraine)

Alice Dionnet, Doctorante en littérature comparée (Université d'Orléans)

Raphaël Lucas, Journaliste spécialisé jeu vidéo et écrivain

11h45 - Intervention #2 : Introduction à l'archive écrite dans les recherches sur le jeu vidéo

Intervenant BnF

12h00 - Intervention #3 : Regard d'écrivain

Cédric Degottex, Ecrivain et traducteur

12h30 - Pause - Déjeuner libre

14h00 - Table ronde #2 : De la page blanche à la logorrhée narrative

Modérateur : Guillaume Montagnon, Auteur

Isaac Pante, Maître d'enseignement et écrivain (Université de Lausanne)

Patrick Hellio, Journaliste spécialisé jeu vidéo

Laurent Cluzel, Concepteur, graphiste et formateur

Laurent Gontier, Chercheur et artiste associé

15h15 - Intervention #4 : Préhistoire de la presse micro

Jacques Harbonn, Journaliste

Jean Kaminsky, Editeur de presse

David Téné, Editeur

Stéphane Lavoisard, Directeur de rédaction

16h00 - Pause

16h30 - Table ronde #3 : Tester, critiquer : les enjeux d'écrire sur le jeu vidéo

Modérateur : Yves Breem, Auteur

Nicolas Deneschau, Auteur

Boris Krywicki, Journaliste et formateur (Université de Liège)

Pierre Trouvé, Journaliste (Le Monde)

17h45 - Conclusion du colloque, invitation à l'action

18h00 - 19h00 - Echangeons autour d'un verre !

Informations pratiques

Le 4ème colloque du CNJV se tiendra le samedi 17 décembre 2022.

Ecole e-artsup - Auditorium

95, Avenue Parmentier

75011 Paris

Ouverture des portes à 9h00.

L'accès au colloque est gratuit avec la possibilité de faire un don pour contribuer aux actions menées par le CNJV.

L'inscription en ligne est obligatoire via le site du CNJV : Inscription

