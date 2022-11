L'art de Quantic Dream - Un livre de Jean Zeid

À son lancement en 1997, le studio français Quantic Dream ne sait pas encore qu'il donnera naissance à un genre novateur, porté par une technologie de pointe, qui marquera l'histoire du jeu vidéo.

De The Nomad Soul au très attendu Star Wars Eclipse en passant par Heavy Rain ou Detroit : Become Human, les dessous des productions du studio n'auront plus aucun secret pour vous.

Rejoignez Jean Zeid dans ce voyage passionnant retraçant plus de 25 ans de l'histoire du studio Quantic Dream.

Plus de 280 pages de contenus inédits, de nombreux dessins préparatoires jamais révélés, et d'illustrations à couper le souffle. Une rétrospective exceptionnelle pour découvrir tous les secrets derrière les créations du studio.

Si je me suis lancé dans la conception de ce livre, c'est pour mener à bien une enquête sur des jeux qui m'ont touché personnellement. La fameuse corde sensible. Quantic Dream est une entreprise à part à mes yeux.

Hors norme ? Et comment ! Contre vents et marées, malgré les conser- vatismes, les obstacles et les doutes, jusqu'en interne, le studio a creusé son propre sillon, en séduisant le monde entier, bien au-delà du cercle des gamers. Vous, peut-être, qui lisez ces premières pages. Au fil des années, ses équipes ont capitalisé sur des choix singuliers, hors des sentiers battus par la concurrence. Contrairement aux habitudes économiques du secteur, elles n'ont conçu aucune suite à leurs succès. Quantic Dream a su créer son propre genre : l'interactive drama."

Jean Zeid - Extrait de l'introduction

Commander cet ouvrage

Titre : L'art de Quantic Dream

Auteur : Jean Zeid

Editeur : Mana Books

Commander : chez Amazon