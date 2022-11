Après Sapiens : les représentations de la préhistoire dans les jeux vidéo évoluent-elles ? Lundi 28 novembre, à 18h, dans le petit auditorium du site Tolbiac, Paris 13e

Le cycle des Rendez-vous du jeu vidéo est de retour en présentiel à la Bibliothèque nationale de France. Trois dates entre novembre 2022 et mars 2023 pour découvrir la production vidéoludique et son histoire, la recherche en sciences du jeu, les métiers et les artistes de cette industrie…

La première séance du nouveau cycle aura lieu le lundi 28 novembre, à 18h, dans le petit auditorium du site Tolbiac, Paris 13e : "Après Sapiens : les représentations de la Préhistoire dans les jeux vidéo évoluent-elles ? ".

Créé par Didier et Olivier Guillion en 1986, le jeu Sapiens problématisait déjà les interactions entre Homo sapiens et Homo neanderthalensis, et proposait dès sa première version d'incarner un personnage féminin ou masculin. Continuellement entretenu, le code source du jeu a aussi été réécrit à plusieurs reprises et a donné lieu à une variété de versions distinctes et pourtant fidèles à l'esprit du jeu. Sapiens est un objet d'étude intéressant pour la préhistoire en tant que discipline scientifique, ainsi que pour l'archéologie des médias et l'histoire des jeux vidéo. Mises en perspective avec des titres plus récents, les représentations développées dans Sapiens permettent de questionner l'évolution de nos représentations de la Préhistoire.

Séance animée par Benjamin Efrati, artiste, doctorant en philosophie des sciences à l'EHESS et chercheur associé au département Son, vidéo, multimédia, avec Didier Guillion, game designer de Sapiens, Claudine Cohen, historienne et philosophe des sciences à à l'EHESS et à l'EPHE, et Fleur Hopkins-Loféron, docteure en histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

La séance est gratuite et ouverte à tou(te)s. Réservation fortement recommandée via le lien suivant. Une retransmission en direct (ci-dessous) puis en replay est également prévue sur la chaîne YouTube de la BnF.