The Witcher 3, les coulisses d'un monument 20 membres du studio CD Projekt racontent la création d'un chef-d'oeuvre du RPG

800 prix, 40 millions d'exemplaires écoulés : The Witcher 3 est le RPG occidental le plus acclamé de l'histoire du genre. À l'occasion de la sortie d'une nouvelle version du jeu, destinée aux consoles et PC récents, le journaliste Pierre Gaultier a donné la parole à 20 membres du studio CD Projekt. Ils détaillent le processus de création d'un open world, confient leur amour pour le roman russe, assument les ambiguïtés de l'intrigue du baron sanglant, dévoilent la dimension personnelle de certaines quêtes et révèlent comment la musique renforce les thèmes du jeu. L'équipe parisienne d'Asrec, ainsi que les acteurs Daniel Njo Lobé (Geralt) et Rafaèle Moutier (Yennefer), abordent aussi la traduction et le doublage français.

Cadeau idéal pour les fans des aventures de Geralt et Ciri, ce petit livre éclaire d'un jour nouveau l'un des plus grands succès des années 2010. Gorgé d'informations et d'analyses étonnantes, The Witcher 3, les coulisses d'un monument est disponible dès maintenant sur le site des éditions L'1nterview, et à partir du 9 décembre en librairie.

Extraits

Les oeuvres de Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski ont inspiré certaines parties de The Witcher 3. Dans l'extension Hearts of Stone, Geralt parle même des von Everec en ces termes :"Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon"- une citation de l'Anna Karénine de Tolstoï. Plus largement, nous voulions modeler un monde qui vit, qui respire et où les événements ne gravitent pas toujours autour des protagonistes. Un open world n'est pas juste une vaste étendue à explorer : ses habitants, et les liens qui les unissent, sont tout aussi importants. De la même manière que le joueur peut [physiquement] s'égarer dans une forêt tentaculaire, il doit pouvoir se perdre [mentalement] dans la multitude de fils émotionnels et politiques qui bâtissent le scénario. Un monde complexe, imparfait, où chaque problème est difficile à dénouer : c'est le fondement d'une réalité crédible. Comme celle des romans de Dostoïevski, à un certain degré."

-Marcin Blacha, scénariste en chef

Adam Badowski, le chef de CD Projekt, voulait quelque chose de différent pour la dernière extension de The Witcher 3. Ma première tâche sérieuse au studio était de pitcher le concept [du futur Blood and Wine] à mes collègues, alors je me suis plongé dans des livres à la recherche des endroits, des personnages et des traditions les plus obscurs. Mais mon idée préférée pour l'extension, et celle dans laquelle je me suis le plus investi, était une histoire se déroulant à Toussaint, un mélange de Toscane italienne magnifiée et de vieille Occitanie française. Toussaint a tout de suite résonné en moi, car j'ai passé ma plus tendre enfance dans une petite ville entourée de vignobles en Italie."

- Blazej Augustynek, concepteur de quête

Sortie officielle : 9 décembre 2022

Pagination : 82 pages

Format : 12 x 19 cm

Epaisseur : 6 mm

Poids : 90 grammes

ISBN : 978-2-9580630-1-6

Prix TTC : 8,5 €

