5 prévisions pour le marché des applications mobile en 2023

data.ai a publié ses prévisions annuelles sur les applications mobiles pour 2023 et au-delà. L'une des cinq projections du rapport révèle que le temps passé sur mobile dépassera les 6 trillions d'heures d'ici 2028, soit une augmentation de 34 % en cinq ans.

Les dépenses publicitaires mobiles mondiales atteindront 362 milliards de dollars

Le mobile prendra la part du portefeuille publicitaire à mesure que l'on passera plus de temps dans les applications, le nombre total d'heures étant en passe de dépasser les 4 000 milliards sur les seuls téléphones Android en 2022. Toutefois, la croissance des dépenses publicitaires ralentira à 7,5 % en 2023, contre 14 % en 2022, en raison des vents contraires de l'économie.

Les dépenses des consommateurs dans les jeux vont s'atténuer

Les jeux mobiles devraient chuter de 5 % en 2022 pour atteindre 110 milliards de dollars et de 3 % en 2023 pour atteindre 107 milliards de dollars en raison de facteurs tels que l'IDFA, les changements à venir de Google en matière de confidentialité et la répression des empreintes digitales qui devrait avoir un impact sur l'acquisition d'utilisateurs en 2023.

Les consommateurs rechercheront des expériences telles que les voyages, les événements et les sports

Avec le commerce mobile qui ouvre la voie, les consommateurs vont déplacer leur part de portefeuille des biens vers les consommables et les expériences, car le revenu discrétionnaire se ressent des licenciements et de l'augmentation du coût de la vie. Les téléchargements d'applications de voyage et de billetterie devraient connaître une augmentation de 47 % en 2023.

Sept vont rejoindre le club des applis à 3 milliards de dollars

HBO Max et iQIYI rejoindront Disney+, Netflix, YouTube et TikTok dans le club des 3 milliards de dollars de dépenses de consommation à vie pour les apps de streaming vidéo et de vidéo courte. Quatorze autres entreprises rejoindront le club des applications à 2 milliards de dollars, dont : Call of Duty, Uma Musume Pretty Derby et Bumble.

En 2028, le temps passé sur le mobile dépassera les 6 trillions d'heures

Le centrage sur le mobile, les progrès de la technologie connectée, l'expansion des jeux classiques et occasionnels, le déploiement de la 5G, la demande de connexion numérique, l'expression personnelle et l'approfondissement de la personnalisation des apps alimenteront une croissance soutenue du temps passé. Le streaming vidéo et le contenu généré par l'utilisateur (UGC) continueront d'alimenter la croissance au cours des six prochaines années.

Nous commençons à voir un plafonnement des dépenses mobiles après la flambée observée pendant la pandémie, même si elles restent nettement supérieures à celles du début de l'année 2019. Le mobile restera au coeur de la vie des consommateurs, car la demande de connexion numérique, d'expression personnelle et de personnalisation approfondie des apps alimentera une croissance soutenue du temps passé."

Lexi Sydow, responsable des insights chez data.ai.

Lire le rapport en entier ici