Industries Culturelles et Créatives : deux studios montpelliérains récompensés aux Game Awards

Hier, à l'occasion des Game Awards qui se sont tenus à Los Angeles - l'équivalent des Oscars du jeu vidéo - deux studios montpelliérains ont été récompensés pour leur travail.

En effet, Blue Twelve Studios a remporté deux prix : celui du premier jeu indépendant et celui du meilleur jeu indépendant de l'année avec son titre "Stray", un chat errant en quête de réponses dans un univers post apocalyptique peuplé de robots.

La série Arcane réalisée et coproduite par le studio d'animation Fortiche dont une partie des équipes est basée à Montpellier qui avait déjà reçu 9 récompenses aux Annie Awards 2022 (les Annie Awards sont des récompenses du cinéma américain pour les films d'animation) a quant à elle remporté le prix de la meilleure adaptation en jeu vidéo pour "League of Legends".

Les Industries Culturelles et Créatives sont un pilier de l'attractivité de Montpellier.

Notre territoire abrite en effet de nombreuses écoles d'excellence ainsi que des entreprises de toute taille, mondialement reconnues qui forment ensemble, un écosystème créatif, talentueux et florissant, qui bousculent nos imaginaires et aux perspectives de croissance et d'emplois. À Montpellier se fabriquent des bandes dessinées, de la musique, du cinéma, des films d'animation, des jeux vidéo, des séries télé. Une création foisonnante dont l'un des atouts majeurs réside dans la complémentarité des disciplines et des expertises.

Montpellier Méditerranée Métropole est très fière d'accompagner et de soutenir ces entreprises, ces écoles, ces associations qui développent des projets ambitieux dans un état d'esprit ouvert et constructif, un atout pour faire rayonner notre territoire à l'international,"

souligne Michaël Delafosse, Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

À l'occasion des Game Awards, Ubisoft a officialisé le trailer du jeu vidéo "Valiant Hearts" qui fait suite au jeu "Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre" entièrement développé à Montpellier. Ce jeu vidéo sera accessible en exclusivité pour les abonnés de Netflix via son application en janvier 2023.

Les Industries Culturelles et Créatives, une filière d'excellence accompagnée par Montpellier Méditerranée Métropole

L'histoire des ICC est ancienne, les premiers faits majeurs datant de la fin du XIXe siècle avec une présentation du cinématographe par les Frères Lumière ou avec l'exploitation de la première salle immersive à Clapiers, le Panrama, au milieu des années 50, témoin de l'histoire des innovations technologiques qui a rouvert le temps d'un week-end à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021.

Depuis, le développement de la filière s'est évidemment accéléré, marqué par l'implantation d'entreprises clés sur le territoire montpelliérain : Ubisoft en 1995, Netia en 2004, Dwarf Animation en 2010, TSF en 2015, Plug In Digital en 2017, France TV Studios début 2018, Fortiche en 2020, Smart Tale Games et Supamonks en 2021....

Début 2018, France Télévisions a également choisi d'installer 16 000m2 de studios à Vendargues, sur le territoire métropolitain, afin d'y produire une série quotidienne. Aujourd'hui se rencontrent sur le territoire de Montpellier et de sa Métropole, des entreprises de toutes tailles, des indépendants, des formations, des associations, toutes et tous très impliqués pour contribuer à la croissance de la filière.

L'un des atouts majeurs de cet écosystème des ICC réside dans la complémentarité des expertises : tous les métiers sont représentés dans chaque secteur de la filière, depuis l'actorat jusqu'aux spécialités numériques, en passant par les compétences techniques plus traditionnelles des industries culturelles et créatives.

Un fonds d'aide à la création dédié et des initiatives pour faire rayonner le secteur sur montpellier

Afin d'accompagner le développement de cette filière d'excellence du territoire, Montpellier Méditerranée Métropole développe une stratégie globale incluant le projet urbain de la Cité Créative, avec la mise en place d'un fonds d'aide à la création de 700 000€ (complémentaire aux dispositifs portés par la Région Occitanie, l'Etat et le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC)), le dispositif Montpellier Game Lab d'incubation dans le jeu vidéo en partenariat avec Push Start, des événements et temps forts tels que Iconic, le premier festival grand public et professionnel organisé par la Métropole de Montpellier au mois de novembre dernier pour fédérer et structurer l'écosystème notamment avec Occitanie Films.