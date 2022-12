Desert Bus de l'Espoir est de retour ! Rdv le 10 février 2023 pour la 10e édition L'association Loisirs Numériques se mobilise une fois de plus au profit de l'association Petits Princes

Du vendredi 10 au dimanche 12 février 2023, personnalités du jeu vidéo, créateur-rices, développeur-euses, musicien-nes et passionné-es sont invité-es à se mettre à "Desert Bus", le jeu le plus ennuyeux de l'Histoire, pour un nouveau marathon-live de 50 heures. Centré sur la discussion et les débats, l'événement est retransmis en direct sur la chaîne Twitch de Loisirs Numériques ! Le thème de cette année : le Car-naval !

L'action de Petits Princes

L'Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des adolescent-es gravement malades. Depuis 1987, leur mission est de suivre chaque enfant malade, leur apporter une énergie supplémentaire pour se battre, et soutenir l'ensemble de leur famille. Le Desert Bus de l'Espoir a pour objectif de collecter des fonds pour aider l'association caritative à réaliser les rêves de chaque enfant.

Le Warm Up du Desert Bus de l'Espoir : et si on s'échauffait un peu ?

Comme chaque année, nous vous proposons de nous retrouver avant le jour J.

Du 27 janvier au 3 février 2023, le "Warm-Up" du Desert Bus de l'Espoir propose à tous les streamer-euses Twitch motivé-es, de contribuer à la collecte de dons. Chacun-e peut le faire via sa propre chaîne afin d'aider la cagnotte principale à démarrer sur les chapeaux de roue avant le live du 10 février.

Pendant au moins 2 heures dédiées au jeu "Desert Bus", les streamer-euses participant à l'initiative réunissent leurs communautés respectives pour rappeler la cause soutenue par Petits Princes et inviter leurs viewers à retrouver le live final la semaine suivante, tout en animant leur direct avec des défis ou du "just chatting". Les 3 streamer-euses qui auront récolté le plus de dons seront invités à prendre part au live Desert Bus de l'Espoir, à Paris.

Invité-es, streamer-euses participant-es, nous vous donnerons tous les détails à partir de la mi-janvier 2023.

En résumé

Le rendez-vous : le WarmUp du 27 janvier au 3 février, puis le Live du 10 au 12 février 2023

Où nous retrouver ? : Le live sera diffusé en direct sur notre chaîne Twitch

Rejoindre l'association et devenir bénévole