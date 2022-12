Les 50 français qui feront le jeu vidéo en 2023, selon Jean Zeid

Cette sélection des 50 personnalités du jeu vidéo français qui feront 2023 n'est pas un classement, ni un palmarès.

Elle tente, comme chaque année et en toute indépendance, de réaliser un instantané des actrices et des acteurs de la filière, une photographie des talents et des passions d'un secteur qui ne cesse de croître.

À l'image d'un repas de famille, tout est affaire d'équilibre. Ici, le curseur se situe exactement entre réussites économiques et engagements sociétaux, d'où une diversité des profils qui nous rend fiers. Des débutants, des confirmés, des créatifs, des indés, des financiers, des observateurs, des femmes, des hommes, des oubliés (toutes nos excuses au passage), un patchwork de qualités hétérogènes qui reflète, nous l'espérons, la vitalité future du jeu vidéo en France.

Jean Zeid

Olivier Avaro - CEO de Blacknut

Cédric Babouche - Fondateur du studio Un je ne sais quoi

Dinga Bakaba - Studio director et co-creative director d'Arkane Lyon

William Brou - Professeur d'histoire-géographie et créateur de contenus

Sophie Buhl - Directrice de production à Quantic Dream

Gnoumagbe et Teninke Camara - Co-fondatrices du studio Blind Bend Studio

Nicolas Cannasse et Sébastien Vidal - Fondateurs de Shiro Games

Julie Chalmette - Managing director à Zenimax France (Bethesda)

Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delord - Fondateurs de Fortiche Production

Maxime Chattam - Président de la commission d'aide au jeu vidéo du CNC

David Combarieu - Président de Hitclic et de l'association Handigamers

David Dedeine et Sebastian Wloch - Cofondateurs d'Asobo Studio

Hélène Delay - Directrice générale chez Capital Games

Fabien Delpiano - Fondateur du studio Pastagames

Olivier Derivière - Musicien

Anne Devouassoux - Executive producteur chez Kylotonn

Nicolas Doucet - Directeur de la team Asobi

Morgane Falaize - Présidente directrice associée de Minuit Douze

Alain Falc - PDG de Bigben Interactive et Nacon

Damien Fargeout - Consultant en accessibilité de jeux

Laurence Farreng - Députée européenne

Emmanuel Freund - Fondateur de Powerz

Ina Gelbert - Directrice Xbox France

Oskar Guilbert - CEO de Dontnod

Cyrille Imbert - Président de Dotemu

Francis Ingrand - Fondateur et CEO de Plug In Digital

Milen Ivanov et Renaud Juvin - Fondateur de Ryseup Studios

Colas Koola et Vivien Mermet-Guyenet - Fondateurs de Blue Twelve Studio

Véronique Lallier - Chief Operating Officer at Hi-Rez Studios

Diane et Jean-Jacques Launier - Co-fondateurs d'Art Ludique - Le Musée

Nicolo Laurent - CEO at Riot Games

Audrey Leprince - Co-fondatrice du studio The Game Bakers et de l'association Women In Games France

Robin Leproux et Antoine de Tavernost - Organisateurs du Festival de Cannes du jeu vidéo

Stéphane Longeard - CEO de Microids

Julien Mayeux - Directeur général d'Ubisoft Bordeaux

Saïda Mirzoeva - Production director chez Savage Level

Marie Moriani - DRH Gameloft Studio Paris

Philippe Dubois - Président et fondateur de l'association MO5

Christophe Nobileau - Président du directoire de Focus Entertainment

Edward Sananikone - Video game producer chez Sloclap

Caroline Marchal - Directrice artistique de Interior Night

Mika Tanguy, Gilles Aujard, Romuald Capron et Cédric Lagarrigue

Muriel Tramis - CEO at Sensastic Features

Judith Tripard - Head of talent Oh Bibi, fondatrice du collectif RH Firstalent

Josiane Valverde - Head of special projects à Ubisoft

Nicolas Vignolles - Délégué général du SELL

Julien Villedieu - Délégué général du Syndicat national du jeu vidéo

Sophie Vo - Directrice générale de Savage Games Studios

Marie-Sophie de Waubert - Senior vice president, studios operations chez Ubisoft

Romain de Waubert - Fondateur d'Amplitude

Pour découvrir les photos et biographies des 50 personnalités, rendez-vous ici.

Une sélection, c'est forcément un choix, et donc des oublis et des (petits et grands) absents. Nous nous en excusons sincèrement. Tout le jeu vidéo en France ne peut rentrer dans un panorama, même si ce dernier est pourvu de 50 personnalités talentueuses.

A ce titre, Jean Zeid tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'établissement de cette liste des 50 personnalités françaises qui feront le jeu vidéo en 2023.

Jean Zeid est auteur d'essais comme "Art et jeux vidéo" ou "L'Art de Quantic Dream", Jean Zeid est également chroniqueur radio passé par Le Mouv' et franceinfo, spécialiste notamment des secteurs des nouvelles technologies, du cinéma et des jeux vidéo. Commissaire des expositions "Game" en 2017 à la Fondation EDF à Paris puis "Design-moi un jeu vidéo" à la Cité du Design de Saint Etienne en 2019, et "Ubisoft, une odyssée montpelliéraine" au Campus Créatif en 2022.

Cette édition 2023 est soutenue par Clubic, l'AFJV et Gaming Campus.