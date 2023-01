Appel à projet 2023 : Video games and immersive content development Date limite de dépôt : 1er mars 2023

L'appel Video Games and immersive content development soutient des sociétés européennes de développement de jeux vidéo, des studios XR et des sociétés de production audiovisuelle pour le développement d'oeuvres et de prototypes de narration interactive avec un contenu original et/ou un gameplay de qualité destinés à la production pouvant atteindre les marchés européens et internationaux sur différents types d'exploitation commerciale.

Webinaire de décryptage de l'appel, mercredi 18 janvier à 14h - En collaboration avec le bureau Europe Créative Media Wallonie-Bruxelles - Inscriptions

Contact pour toute personne intéressée ou souhaitant un appui : Céline Lanfranco - celine.lanfrancorelais-culture-europe.eu - 01 82 73 16 79