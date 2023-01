JioGames s'associe à Gamestream pour lancer en Inde la plateforme de Cloud Gaming JioGamesCloud La DeepTech française Gamestream devient un acteur majeur du jeu vidéo en Inde

Gamestream, société française spécialisée des solutions de Cloud Gaming en marque blanche, signe un contrat décennal avec JioGames, spécialiste du marché du jeu vidéo en Inde. Ce partenariat stratégique permet de démocratiser le jeu vidéo en streaming auprès de 1,4 milliard d'Indiens, avec un accès illimité, partout et tout le temps.

JioGamesCloud, le service de Cloud Gaming (ou jeu vidéo en streaming) conçu pour le marché indien, offre une expérience console facilement accessible sur l'ensemble des terminaux numériques. En exploitant la puissance du vaste réseau numérique de Jio, JioGamesCloud révolutionne les standards du jeu vidéo. Le réseau haute vitesse Jio True 5G offre la meilleure expérience de jeu. La solide infrastructure 5G déployée dans le pays par Jio ouvre la voie au développement du Cloud Gaming en Inde. En plus de la connectivité Jio True 5G, l'interface intuitive de JioGamesCloud et la compatibilité avec de nombreux terminaux raviront tous les gamers indiens.

L'Inde promet de devenir un acteur majeur sur le marché mondial du jeu vidéo et ce partenariat verra JioGames émerger comme un leader incontesté du Cloud Gaming en Inde. En combinant l'expertise technologique de Gamestream en matière de Cloud Gaming avec l'excellence de Reliance Jio en matière de services numériques et client, ce partenariat va rebattre les cartes de l'écosystème de Cloud Gaming à l'échelle mondiale. Gamestream enrichira la bibliothèque complète de JioGamesCloud grâce à plus de 100 licences cultes pour les familles et les joueurs occasionnels, avec des jeux supplémentaires ajoutés chaque mois.

Pour Ivan Lebeau, président et cofondateur de Gamestream, cet accord avec JioGames représente un tournant stratégique pour l'entreprise.

Gamestream est reconnue pour sa technologie innovante de Cloud Gaming déployée avec succès en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, et nous avons contribué depuis des années à lancer avec succès les services de Cloud Gaming d'entreprises leaders. Ce contrat de 10 ans avec JioGames porte à la fois sur notre solution technologique complète et sur notre expertise en matière de gestion du catalogue de jeux. C'est surtout la concrétisation d'une ambition forte de démocratiser le jeu vidéo dans le monde entier. Nous façonnons avec JioGames le futur du jeu vidéo."

JioGamesCloud est accessible dans sa version bêta publique et peut être testé gratuitement et pour un temps limité sur set-top box Jio, smartphones Android, ainsi que sur les principaux navigateurs web.

L'Inde sera bientôt la nouvelle plaque tournante de l'industrie du jeu vidéo, avec un potentiel de plus d'un milliard de joueurs grâce au déploiement rapide en Inde du réseau Jio True 5G, à haut débit et faible latence. Le jeu vidéo pourrait devenir l'un des services numériques qui contribuent de manière significative à la croissance économique. Ce partenariat entre Gamestream et Jio permettra à chaque Indien d'accéder à une expérience de Cloud Gaming de haute qualité",

déclare M. Kiran Thomas, PDG de Jio Platforms Limited.

JioGames, une entité de Jio Platforms Limited, a pour ambition de démocratiser l'accès au jeu vidéo auprès de tous les Indiens. Il rassemble sur une même plateforme l'ensemble des acteurs du monde du jeu vidéo : joueurs, éditeurs de jeux, spectateurs et même les communautés de gamers. JioGames est présent sur différents appareils, dont les smartphones et les décodeurs pour le jeu à domicile. Il offre des solutions et opportunités pour la diffusion de contenu en direct et d'eSport et permet de jouer grâce à la technologie cloud.

Pour commencer à jouer, il suffit de télécharger JioGames sur le Play Store Android.

JioGamesCloud est la technologie de Cloud Gaming développée par Jio qui va bouleverser l'industrie du jeu. Les jeux graphiques exigeants réclamaient jusqu'à présent des configurations matérielles coûteuses, sous la forme de consoles et d'accessoires, ils peuvent maintenant être joués directement sur l'application JioGames, sans aucune contrainte matérielle. Le tout alimenté par la technologie cloud sur les smartphones Android, les décodeurs Jio et les navigateurs web populaires.