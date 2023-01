Amélie Oudéa-Castéra , ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques,

4. Bâtir le succès de l'Olympic Esports Week en France à la fin 2024 par le lancement, dès aujourd'hui, d'un comité de candidature (copiloté par le Comité national olympique et sportif français, la Délégation interministérielle aux grands événements sportifs, Paris&Co - esport[3] et avec la participation du comité d'organisation de Paris 2024) chargé d'élaborer et de présenter un projet aux acteurs publics au printemps 2023, en même temps que le cahier des charges du CIO et le périmètre de l'événement continueront à s'affiner. Matthieu Péché, manager de l'équipe Vitality sur le jeu Counter-Strike, et médaillé de bronze à Rio en 2016, coordonnera ce comité.

2. Favoriser l'encadrement et le développement de la pratique dans les territoires dans une logique responsable, collégiale et lisible :

1. Lancer une mission de préfiguration pour la création d'une structure nationale visant à piloter et mettre en oeuvre la stratégie nationale esport (développement de la pratique, encadrement, formation des acteurs, haut-niveau, attractivité, développement économique, etc.) disposant de toute la légitimité et de l'assise nécessaires auprès des acteurs publics et privés de l'écosystème. La mission de préfiguration aura notamment pour objectif de déterminer la forme juridique que pourrait prendre cette structure, qui devra bénéficier de moyens de financement innovants. La mission devra rendre ses conclusions à l'été 2023.

Lors de cette matinée, s'inscrivant dans le cycle d'ateliers "Impulsion Politique et Coordination Stratégique" organisés par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP) depuis septembre 2022, les acteurs ont restitué leurs travaux autour de cinq objectifs :

Le Président de la République a réaffirmé, le 3 juin dernier, sa volonté d'accélérer la structuration de la filière esport et renforcer son attractivité, notamment à travers l'accueil de nouveaux grands événements internationaux, tout en annonçant de nouvelles grandes compétitions en France, le "Blast Major" en mai 2023 et la "Trackmania games" en 2024.

Ce lundi 16 janvier, à la Maison de l'Esport, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, et Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, ont réuni les acteurs de l'écosystème esport pour établir et porter, avec Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, la stratégie nationale esport des trois prochaines années autour de cinq actions majeures.

Notes et références

1. L'Olympic Esports Week est un événement international porté par le CIO et mis en place dans la continuité des Olympic Virtual Séries, qui ont eu lieu en 2021. L'édition 2023 aura lieu en juin à Singapour.

2. Dispositif créé par la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration pour valoriser l'attractivité économique de la France en délivrant une carte de séjour plurianuelle portant la mission "Passeport talent". L'instruction sera signée par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, la ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications ainsi que la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

3. Paris&Co - Esport est une plateforme de développement économique et d'innovation dédiée à l'esport, opérant la Maison de l'Esport et qui travaille depuis sa création à l'opportunité d'accueillir de grands événements esport internationaux. Paris&Co a notamment publié un premier livrable prospectif en 2019 et a depuis accompagné un certain nombre d'organisateurs pour leur venue en France tout en conseillant des entités comme la Ville de Paris ou le COJOP sur l'opportunité de lier esport et sport en 2024.

Photo : KCX 2 à l'Accor Arena de Paris le 21 juin 2022 - Crédit Emmanuel Forsans - Tous droits réservés