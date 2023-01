Quatrième édition du salon Indie Game Lyon Le samedi 25 février 2023 de 14h30 à 23h à Villeurbanne (69)

Organisé par AOA Prod, le salon Indie Game Lyon a pour vocation de promouvoir la scène indépendante du jeu vidéo.

Phénomène culturel et économique en plein essor, les studios de jeux vidéo indépendants ne cessent de fleurir en France et dans le monde entier. Grâce aux avancées technologiques accessibles à tous, de nombreux outils gratuits facilitent le développement et la production. Grâce aux nouvelles formes de financement, il devient possible d'obtenir l'indépendance financière plus facilement. Grâce à la dématérialisation de la distribution, il devient possible d'être sur le marché en s'émancipant de grands éditeurs…

Lyon et le bassin Lyonnais occupent, et ce depuis les années 1980, une place majeure dans l'industrie du jeu vidéo hexagonal, qu'il s'agisse de ses grosses productions ou de sa scène indépendante. Notre festival se propose de réunir cette communauté le temps d'une journée ! C'est aussi l'occasion de faire découvrir au grand public l'envers du décors.

Indie Game Lyon est Le salon où les indépendants peuvent venir présenter leur projet de jeu vidéo : parce qu'ils sont en train de le créer et veulent le faire tester, parce qu'ils souhaitent le faire davantage connaître au grand public, pour le plaisir de pouvoir présenter leurs créations et échanger avec des professionnels. Une trentaine d'exposants seront pre?sents, dans un esprit d'e?change et de partage d'expe?rience, répartis sur près de 500m².

600 visiteurs sont attendus.

Parce que le jeu vidéo indépendant est aussi propice aux réflexions, le coeur du programme est composé de trois tables rondes réparties sur la journée. Elles se déroulent dans la salle de spectacle, juste au-dessus de la salle des exposants. Elles permettent d'échanger autour de sujets liés au jeu vidéo avec des invités·ées de qualité.

Le reste du programme tente de mettre en avant les acteurs du jeu vidéo indépendant lyonnais dans des partenariats riches et divers : tournois, atelier de création de musique, atelier de découverte, conférences professionnelles, radio hors les murs, présentations de studios sont des exemples de ce qui a pu se produire durant les précédentes éditions. La programmation s'achève en fin de journée par notre traditionnel quiz fait maison sur le jeu indé !

Indie Game Lyon s'adresse à la fois au grand public, friand de jeux vidéo ou simplement curieux, mais également aux professionnels du secteur désireux de faire des rencontres et échanger autour de leurs projets.

La précédente édition avait réuni près de 500 visiteurs·euses. On vous attend encore nombreux pour ce samedi 25 février 2023 !

Programme

Salle de spectacle

15h00 : table ronde 1 "Succès No Kill : faut-il tuer pour jouer ?"

Intervenants-tes : Hugo et Max (vidéastes et podcasters - Game Next Door, Fin Du Game, Jour de Play), Alice Dionnet (doctorante en Littérature comparée, narratologie et Game Studies - Université d'Orléans) et Kim Lefebvre (doctorante en littérature comparée au sein du CELIS, réalise une thèse intitulée L'Epopée vidéoludique ou la réappropriation du genre épique dans le jeu vidéo[...]).

Modération : Esteban Grine (doctorant chercheur en Game Studies et consultant).

16h30 : conférence "Entre imaginaire et réalité géographique, naissance du jeu Dordogne."

Avec Cédric Babouche (fondateur du studio Un Je Ne Sais Quoi, auteur et directeur artistique du jeu Dordogne) et Guillaume Barral (enseignant d'histoire et de géographie, mène des recherches en didactique sur les jeux vidéo et la pop culture).

17h45 : table ronde 2 "Le game design" (titre à venir)

Intervenants-tes : DocGéraud (concepteur de jeux indépendants et vidéaste vulgarisateur), Diane Landais (développeuse et co-fondatrice - Accidental Queens), Eloïse Réthoré (game designeuse - Eden Games), Marie Gibert (game designeuse - Revolt Games).

Modération : Rym Ouenzar (assistante lead dev - Albyon) et Nicolas Vienat (président - Lyon Game Dev et producer - Albyon).

19h15 : table ronde 3 "Raconter le lore : l'univers au-delà du pixel."

Intervenants-tes : ExServ (vidéaste, podcaster, auteur et consultant en game design), Alt236 (vidéaste, streamer, explorateur d'univers fictifs), Sarah Beaulieu (scénariste, narrative designer et directrice de la narration sur Assassin's Creed, Mirage - Ubisoft), Laura Garcin (scénariste et narrative designer - Osome Studio).

Modération : Deetz (streameuse fascinée par les voyages virtuels).

Scène de la salle de bal

15h30 : Among Meufs, le Podcast

Animé par Quineapple.

18h00 : Carte Blanche à Game Dev Party

Concours de pitch organisé et animé par l'association Game Dev Party.

20h30 : Quiz

Par Yannick de l'équipe d'organisation du salon Indie Game Lyon.

Salle de bal

500m2 dédiés aux exposants

Des stands tenus par des studios et des développeurs indépendants permettront de tester leurs productions tout au long de la journée !

Des artistes présents également pour admirer leurs travaux.

Deux corners dédiés respectivement à l'association Game Dev Party et le Syndicat des Travailleurs·euses du Jeu Vidéo (STJV) qui animeront des ateliers et répondront aux questions des visiteurs·euses.

Exposants

£Jeux vidéo

Alexandre Kadri et Paul Hebbinckuys - Temp Zero

Angel Corp - Wicked Aeons

Anton Monjon - Ship Hero

Atane Art - Phobos

Awesome Alpaca's Atelier - Multiplayer Visual Novel

Blind Bend Studio - Blind Frontiers

Cat on Tree Studio - Twistales et Riding Seas

Chanko Studio - It's a Wrap !

Charly Piva - Time Warp

Delirium Den - Albert Innovation

Digital Pourpre Studio - Arise from shadows

Evil Raptor - Akimbot

Guilloteam - Midnight Blood Rush

IMV Studio - Seven Cities

Karavajgames - Maelström Legacy

Kimeria Games - Linkito

Kindblue - Phytomancer

Lucid Factory - LoaSwamp (nom provisoire)

Madgik Yarn Studio - Vanova's Stories

Nicolas et Julien - Paradeus

Oneiric Tales - Path of Ra

Pestorosso Games - Math Ascension

Polycorne - Silicon City

Seedlers Interactive - Beyond Memoria

Wild Wits Games - Aetheris

Artistes

Da-dam

Ntseng

Larhi

Mais aussi

Le syndicat des travailleurs·euses du jeu vidéo

Association Game Dev Party

AOA Prod

Avec près de 17 années d'existence, AOA Prod est une association à but non lucratif créée en 2005, née du goût de la différence et de la passion pour l'imaginaire.

C'est en 2008 qu'AOA Prod se lance dans l'organisation d'événement de grande envergure, avec la toute première Zombie Walk de France, pour laquelle elle recevra d'ailleurs le Prix de l'Innovation de cette année-là.

Le ton était donné et de nombreux concepts ont émergés au fil des ans : Les Epouvantables Vendredi, Les Soirées Nanar, Les Soirées Expérimentales, La Nuit des Séries…

Sans oublier le Dr Who Day, première convention française dédiée à la célèbre série britannique éponyme.

Le Vide Grenier du Geek que l'on ne présente plus et qui réunit deux dimanche par an plus de 4000 personnes. Et de nombreux autres événements !

Et c'est en 2017 qu'AOA Prod lance le salon Indie Game Lyon, dédié au jeu vidéo indépendant.

C'est la tête pleine d'idées et de détermination que l'association s'est développée, et n'a désormais plus rien à prouver quant à son savoir-faire et ses compétences dans l'événementiel.

C'est en 2011 que l'association crée son festival de science-fiction, Les Intergalactiques, où chaque année se rassemblent auteurs.rices, youtubers.euses, réalisateurs.rices, et passionné.es de SF pour une semaine de projections, tables rondes, salon du livre, exposition partout dans Lyon.

Restauration

Un bar ainsi qu'un stand snack tenu par AOA Prod serviront boissons et nourritures sur toute la durée d'ouverture au public.

Infos pratiques

Samedi 25 février 2023 de 14h30 à 23h.

CCVA de Villeurbanne, 234 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne.

Métro A, arrêt Flachet.

Accessible aux PMR.

Evénement à prix Libre, en soutien à Indie Game Lyon et à l'association AOA Prod.

https://www.indiegamelyon.com/

Contacts

Bettina Delaveaud, coordinatrice générale, responsable programmation et responsable communication.

Damien Gamel "Skudy", responsable logistique.

indiegamelyongmail.com