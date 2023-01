Studios de jeux vidéo, exposez sur le Paris Fan Festival du 15 au 16 avril 2023

Pour sa 2ème édition, le Fan Fest qui se tiendra du 15 au 16 avril à Paris - Porte de Versailles va monter en puissance avec la mise en place de l'espace French Talents Gaming.

L'ambition est à nouveau de valoriser la création dans les industries du divertissement, au premier rang desquelles : le Jeu vidéo.

Les studios, clusters et les acteurs du jeu vidéo pourront présenter leur projet de jeux sur un espace valorisant et accessible, qui répond aux contraintes budgétaires et logistiques des créateurs.

L'offre comprend un espace de jeu entièrement équipé aux couleurs de votre jeu.

Le 14 avril, sera organisée une soirée d'avant-première qui rassemblera les acteurs des industries créatives pour des conférences B2B, du networking et une présentation presse. Ceci afin de faire connaître votre jeu, développer vos réseaux et de gagner en compétences.

Informations utiles

Dates

14 avril - Présentation Presse et conférences B2B

15 - 16 avril - Fan Fest

Lieu : Paris - Porte de Versailles (nouveau Hall 6)

Nombre de visiteurs : 30.000

1 scène "créateurs" streamée

Contact et infos : p.pescariparisfanfestival.com

Présentation du Fan Fest