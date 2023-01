Ecrire dans et pour les jeux vidéo (Jean Zeid - Hubert Chardot - Nicolas Szilas) Enregistrement réalisé le samedi 17 décembre 2022 à e-artsup Paris

Après s'être penché d'abord sur les enjeux de la conservation du patrimoine vidéoludique, puis sur l'évolution des métiers dans le jeu vidéo lors des trois derniers colloques, le Conservatoire national du jeu vidéo (CNJV) se concentre dans cette 4e édition sur la place de l'écriture : l'écriture dans et pour les jeux vidéo.

Ce colloque s'intéresse donc à la question du texte dans les jeux : scénarios, dialogues, narration interactive...

Jean Zeid anime cette conférence et accueille Hubert Chardot et Nicolas Szilas pour analyser et échanger sur ce vaste sujet de l'écriture dans et pour les jeux vidéo.

Intervenants