Detroit : Become Human franchit le cap des 8 millions d'unités vendues dans le monde Quantic Dream annonce des ventes toujours en hausse pour ses célèbres jeux vidéo de narration interactive, alors que Detroit : Become Human passe les 2,5 millions d'unités vendues sur PC

Quantic Dream, le studio récompensé de nombreuses fois pour ses jeux vidéo à la pointe de la narration interactive, est fier d'annoncer aujourd'hui le succès durable de son jeu vidéo Detroit : Become Human, qui vient de franchir le cap des 2,5 millions d'unités vendues sur PC, cumulant ainsi plus de 8 millions de copies vendues dans le monde, toutes plateformes confondues (chiffre ne prenant pas en compte le nombre de copies obtenues par les différents services et abonnements)*.

Quantic Dream se réjouit de pouvoir célébrer cette nouvelle étape, qui s'inscrit dans la continuité du lancement et du succès sur PC de ses trois jeux vidéo phares, Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human.

L'année 2022 a été en tous points remarquable pour Quantic Dream. Elle nous a en particulier permis de réaliser une hausse importante des ventes de nos trois jeux historiques sur PC par rapport à 2021. Cette hausse, inhabituelle, confirme des résultats déjà excellents enregistrés sur les trois années précédentes",

déclare Guillaume de Fondaumière, Directeur Général Délégué de Quantic Dream.

"Le succès continu de Detroit : Become Human, mais aussi de Heavy Rain et Beyond : Two Souls, est à mettre au crédit de la qualité de ces titres, de leur attrait sur PC, ainsi que d'un travail consciencieux et dans la durée de nos équipes éditoriales. Nous sommes ravis de faire découvrir nos oeuvres à un public toujours plus large et plus jeune, et sur tous les continents. Nous constatons d'ailleurs fin 2022 un niveau de Wishlist record sur ces trois titres, ce qui nous laisse entrevoir une année 2023 tout aussi exceptionnelle."