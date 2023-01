Prix jeunes talents 2023, le concours all4Games est ouvert Candidatez d'ici le 5 février

Ouverture officielle des inscriptions au concours all4Games

Ce concours a été lancé par le Cnam-Enjmin dans le but de soutenir des projets de jeux vidéo créatifs et engagés portés par des étudiants ou studios indépendants. Plus d'informations

Pour cette première édition du concours, un seul prix sera décerné : le prix Jeunes Talents 2023, présenté par Epic Games et soutenu par Ubisoft Bordeaux et le Pôle Image Magelis. La dotation financière de 50 000 € de ce prix permettra à l'équipe du projet gagnant de contribuer au financement de la production du jeu.

Un jury de professionnels du secteur se réunira le 14 février pour sélectionner trois projets finalistes qui seront soumis aux votes du public jusqu'au 29 avril, date de la remise de prix, qui se fera au festival Spawn à Angoulême.