Focus Entertainment nomme Sean Brennan comme nouveau Directeur Général Un vétéran de l'industrie, pour accompagner les ambitions de développement de la société

Le Conseil d'Administration de Focus Entertainment a décidé ce jour de nommer Sean Brennan au poste de Directeur Général à compter du 5 janvier 2023. Il s'appuiera sur deux Directeurs Généraux Délégués, Christophe Nobileau en charge des aspects Corporate et John Bert, en charge des sujets opérationnels. Cette nomination s'accompagne d'une évolution de la gouvernance du Conseil d'Administration qui confie la présidence du Conseil à M. Fabrice Larue, M. Frank Sagnier étant nommé Vice-Président.

Sean, de nationalités britannique et irlandaise, a occupé des postes de direction dans l'industrie des jeux vidéo pendant plus de 35 ans. Plus récemment, sur une période de 14 ans, il a été directeur général européen, responsable de toutes les activités d'éditions internationales pour ZeniMax Media Inc/Bethesda Softworks rachetée par Microsoft en 2020 pour 7,5 milliards de dollars. Sean a travaillé en étroite collaboration avec leurs studios de développement internes sur de nombreux succès mondiaux tels que la série Fallout, Skyrim, The Elder Scrolls Online, Doom, Dishonored, Wolfenstein et The Evil Within. Il a auparavant occupé des postes à responsabilité chez Virgin Interactive, Mirrorsoft (Mirror Group Newspapers) et la division jeux de British Telecom.

Sean Brennan succède à Christophe Nobileau qui le soutiendra dans ses différentes missions. La vaste expérience de Sean Brennan dans l'industrie du jeu sera essentielle à la transformation continue de Focus Entertainment afin de réaliser son ambition stratégique. Il aura pour mission de poursuivre et accélérer le développement du groupe afin de faire progresser la chaîne de valeur et de lancer la gamme de nouveaux jeux la plus ambitieuse jamais proposée par le groupe.

Je suis ravi de rejoindre Focus Entertainment en tant que Directeur Général à un moment où les fondamentaux sont en place, et m'appuyer sur l'équipe de management pour accélérer la croissance de l'entreprise avec le soutien actif de l'actionnaire de référence Neology Holding, filiale de FLCP."

déclare M. Sean Brennan.

"Je suis très excité à l'idée de développer de nouvelles propriétés intellectuelles propriétaires, de grande qualité, qui apporteront une formidable expérience de jeu tout en créant de la valeur pour l'entreprise".

Nous sommes très heureux d'accueillir Sean Brennan comme nouveau Directeur Général. Je connais Sean personnellement depuis 25 ans et suis certain que sa longue expérience dans l'industrie, son track record exemplaire et son leadership représentent des atouts considérables pour l'accélération de la croissance du groupe à l'échelle mondiale. Dans mon nouveau rôle de vice-président je concentrerai mes efforts pour aider Sean sur les acquisitions externes",

déclare M. Frank Sagnier.

M. Fabrice Larue commente :

Je tiens à exprimer ma gratitude à Frank Sagnier, qui devient Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité Stratégique de Croissance Externe, dont la culture internationale dans l'industrie du jeu est un atout pour la réalisation de notre ambitieux plan de développement.

Personnellement et au nom du Conseil d'Administration, je tiens à souhaiter la bienvenue à Sean Brennan et à remercier Christophe Nobileau pour son engagement significatif et ses réalisations en tant que Président du Directoire puis Directeur Général, durant lesquelles le groupe a continué à se transformer et s'est fortement développé. Je sais combien Christophe continuera à s'impliquer dans le développement et à accompagner Sean, afin de poursuivre la croissance du Groupe".

M. Christophe Nobileau déclare :

Je suis très reconnaissant à Fabrice Larue et à l'ensemble du Conseil d'Administration, pour la confiance qui m'a été accordée ces dernières années et qui m'est renouvelée dans ces nouvelles fonctions. Je suis, avec John Bert, très heureux d'accueillir Sean qui partage la même vision et la même ambition que moi et nous tous, et avec qui nous assurerons le développement du Groupe, avec l'ensemble des équipes. Focus Entertainment continue de se renforcer et de mettre des moyens au service de son ambition : bienvenue Sean !"