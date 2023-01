Toornament.com présente son rapport annuel sur les tendances et chiffres du secteur des compétitions de jeux vidéo

Toornament.com, le logiciel en ligne de gestion de tournois, dévoile aujourd'hui son premier rapport annuel sur les tendances et chiffres du secteur des compétitions de jeux vidéo à travers le monde.

Le Toornament Report 2022 rassemble les données essentielles pour comprendre les grands enjeux et découvrir les chiffres clés du marché :

Combien de tournois ont été organisés en 2022 ? Quel montant total de récompense a été distribué ? Quels jeux vidéo et tournois ont réalisé les plus fortes audiences de l'année ? Quels genres ont rencontré le plus de succès auprès des joueurs ? Quelle a été la place des jeux vidéo sur mobiles ?

Le Toornament Report 2022 répond à ces questions, et bien d'autres encore. En apportant son analyse, il permet aux lecteurs, acteurs du secteur ou simples curieux, d'appréhender l'année 2023 avec les bons indicateurs et informations.

