Les métiers du jeu vidéo en 2023 : VFX Artist Toute image ajoutée numériquement sur les images d'une production audiovisuelle peut être qualifiée de "VFX".

" Il y a un truc… " En effet, et ça s'appelle des effets spéciaux ou des " FX effects " en anglais. Les effets spéciaux ne datent pas de l'ère numérique, loin de là. On en accorde l'origine à George Méliès (1861-1938). Mais évidemment, le numérique offre des possibilités quasi infinies. On distingue aujourd'hui les " SFX ", effets spéciaux qui ne font pas appel au numérique, comme certaines cascades, et les " VFX ", avec un V qui veut dire Visual.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 000 - 3 200 €

Du spectaculaire à l'invisible

Les effets spéciaux sont partout, mais on ne les voit pas toujours ! Il ne faut pas s'imaginer que cela rime par principe avec grand spectacle, au contraire. Depuis que l'ont sait incruster des images sur des images, on se sert d'effets spéciaux. En fait, toute image ajoutée numériquement à des images d'une production audiovisuelle peut être qualifiée de " VFX ". Vous voyez un motard se lancer dans une poursuite folle dans les ruelles ? Il n'est que sur un fond vert en studio, les effets spéciaux font le reste. Un couple débouche une bouteille de vin sur fond de coucher de soleil ? Pareil ! Mais les effets spéciaux peuvent également permettre d'incruster des fumées, des flammes, de simuler des explosions. Ils créent ce qui ne peut matériellement pas être filmé directement.

Si les spécialistes des effets spéciaux interviennent surtout en postproduction, ils sont en fait sollicités tout au long du processus de création, notamment pour valider ce qui est faisable ou non en fonction des budgets.

Un FX ou VFX artist doit posséder un bagage technologique puissant et varié. On ne peut pas faire s'écrouler un immeuble de façon réaliste si on ne maîtrise pas la physique, par exemple ! Les mathématiques sont un outil incontournable et la connaissance des moteurs de développement et des principaux logiciels de 3D est indispensable.

Mais c'est surtout grâce à sa sensibilité artistique que le VFX artist réussira. C'est elle qui lui permettra de créer des images parfois spectaculaires, parfois très discrètes, mais essentielles à la réalisation finale. Enfin, le VFX Artist sera d'autant plus admiré qu'il aura une créativité et un sens pratique à toute épreuve : il n'est pas rare que lorsque surgit un problème de dernière minute dans une production, ce soit vers lui que l'on se tourne. N'est-il pas un peu magicien par nature ?

Qualités requises

Savoir dessiner (2D)

Être créatif, imaginatif

Forte culture de l'image

Acquis de fin d'études

Connaissance de toute la chaîne de production

Connaissances en théorie des couleurs et fondamentaux en matériaux et textures

Connaissances en physique

Connaissances des principaux logiciels

Interview de Thibault Gauriau

Est Lead FX chez Industrial Light & Magic (Ready Player One, The Mandalorian, Free Guy, Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir).

Quel est le travail d'un FX Artist ? Pourquoi parle-t-on parfois de VFX ?

Le terme VFX est un terme assez général qui décrit tout type d'effet visuel (images) généré par ordinateur. Dans le monde des VFX, il y a une multitude de départements qui travaillent de façon coordonnée, dont le département FX. Un FX artist a pour mission de créer des éléments visuels comme le feu, l'eau, la fumée, une explosion, la pluie, des étincelles, des nuages ou encore de la magie. Il est aussi amené à créer des scènes de destruction, des débris, de la poussière, etc.

Les effets spéciaux les plus réussis ne sont-ils pas parfois ceux que l'on ne voit pas ?

Absolument ! Les effets spéciaux les plus réussis sont souvent les plus "invisibles". Un cas typique d'effets spéciaux très réussis est celui de l'extension de décors. Sur un tournage, il est bien souvent plus simple de ne construire qu'une partie des décors puis de laisser les VFX intervenir pour fabriquer par ordinateur le reste du décor et l'intégrer de façon totalement invisible aux parties "réelles" qui ont été filmées. Cette technique de VFX est extrêmement bien maîtrisée, à tel point que même un oeil professionnel exercé aura bien du mal à distinguer le vrai du faux. Il existe aussi des effets spéciaux plus fins, comme ajouter des hématomes et du sang sur le visage d'un acteur, remplacer un ciel nuageux par un ciel clair, effacer des immeubles qui gâchent un paysage ou même des arbres et des animaux qui n'étaient pas présents au moment du tournage.

Quelles sont les industries les plus demandeuses de VFX Artist actuellement ?

En ce moment, il y a une demande énorme de VFX Artist dans l'industrie du cinéma et de la publicité, mais aussi dans le secteur du jeu vidéo (tous types de plateformes). De plus en plus de nouveaux médias interactifs et en temps réel comme la VR et l'AR ont également besoin de VFX artist pour créer leurs contenus. En début de carrière, il est important d'acquérir une connaissance large du domaine et de se confronter à une grande diversité d'effets spéciaux. Avec le temps, l'expérience et les différents projets, certains artistes s'épanouiront dans un style particulier d'effets spéciaux, tandis que d'autres resteront des généralistes et des "touches-à-tout". Il n'y a pas de règle et le plus important est de suivre sa passion et son instinct !

Qui sont les principaux interlocuteurs du FX ou du VFX Artist ? Le réalisateur ? Le directeur artistique ? Le directeur technique ?

Dans une production "normale", l'interlocuteur direct sera son superviseur, le FX superviseur. Cependant, il s'agit toujours d'un travail d'équipe, c'est pourquoi le FX artist sera constamment amené à communiquer avec d'autres FX artists et d'autres artistes de différents départements : animation, modélisation, texture, lighting, etc. À la tête des productions figurent toujours un producteur et un directeur artistique ou bien un VFX superviseur. Ce sont des leaders qui s'assurent que tout le monde va dans la même direction. Bien évidemment, le FX ou VFX artist sera en contact direct avec ces interlocuteurs. Dans certains cas particuliers, le FX artist pourra être en contact avec le réalisateur du film. Cela dépend de la taille du projet, de l'intérêt du réalisateur pour suivre le processus des VFX ou bien du type de travail que le FX artist est amené à créer.

