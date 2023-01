Le marché des jeux vidéo en 2022 : l'année en chiffres Par Tom Wijman - Newzoo

Pour réfléchir à l'une des années les plus tumultueuses dans le domaine du jeu, nous allons maintenant revenir sur nos données et analyses de l'année écoulée. L'article mettra également en lumière certains des développements les plus significatifs de l'année, avec des citations des analystes de marché de Newzoo.

Pour la première fois depuis que Newzoo a commencé à suivre les revenus du marché mondial des jeux, nous prévoyons une baisse du marché d'une année sur l'autre. Nous estimons désormais que le marché des jeux générera 184,4 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de -4,3 % par rapport à l'année précédente.

Tom Wijman, analyste en chef des jeux :

2022 a été une année tumultueuse, avec deux corrections successives à la baisse de nos prévisions pour 2022 pour atterrir à notre prévision actuelle de 184,4 milliards de dollars générés par 3,2 milliards de joueurs à travers le monde. Nous considérons 2022 comme une année de correction après deux années de croissance du marché alimentée par les confinements. Si l'on regarde nos prévisions pré-pandémie pour le marché des jeux (à partir de janvier 2020), les revenus en 2020 et 2021 ont été beaucoup plus élevés que nous l'avions prévu, tandis que 2022 est légèrement inférieur. Cette prévision révisée peut sembler être un revers pour le marché des jeux, mais la somme des revenus générés de 2020 à 2022 est supérieure de près de 43 milliards de dollars à ce que nous avions initialement prévu avant la pandémie."

Les revenus des jeux mobiles diminueront plus rapidement que les autres segments. Nous prévoyons que le marché des jeux mobiles générera 92,2 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de -6,4 % en glissement annuel. Plus que pour les jeux sur PC et consoles, les dépenses pour les jeux mobiles sont affectées par l'impact de la récession sur le revenu disponible des gens.

Tianyi Gu, responsable du marché mobile chez Newzoo :

Deux facteurs principaux contribuent à la baisse des revenus des jeux mobiles cette année. Le premier est le développement continu des jeux mobiles lié à la confidentialité, en particulier sur iOS. La capacité limitée d'identifier et de suivre les utilisateurs à valeur ajoutée continue de causer des difficultés pour les développeurs mobiles, les éditeurs et les annonceurs. Deuxièmement, les dépenses pour les jeux mobiles ont chuté dans les priorités des consommateurs alors que le monde s'ouvrait à nouveau après deux années de fermeture, et que le revenu disponible des gens était de plus en plus mis à mal par l'inflation. En d'autres termes, la faible barrière à l'entrée du mobile est aussi une faible barrière à la sortie."

Les jeux sur consoles connaîtront également une baisse de 4,2 % des dépenses d'une année sur l'autre en raison de la diminution du nombre de sorties, tandis que les jeux sur PC ne sont pas aussi axés sur les hits que les jeux sur consoles et connaîtront une légère croissance d'une année sur l'autre (+0,5 %) cette année.

Parmi les dix premiers jeux en termes d'utilisateurs actifs mensuels moyens, un seul est sorti en 2022 : Call of Duty : Modern Warfare II, qui était également accompagné de la version 2.0 de Warzone, le mode de bataille royale de Call of Duty. Seules trois entrées de cette année ne figuraient pas dans le top 10 de l'année dernière, Fall Guys et FIFA 22 étant les deux autres. Le fait que la liste compte sept entrées répétées n'est pas choquant. Après tout, il s'agit de jeux à services en direct conçus pour fidéliser les joueurs et les maintenir engagés, par opposition aux titres premium, payants, pour lesquels le développeur souhaite également inciter les joueurs à acheter leur prochaine version.

L'article en anglais sur le site de Newzoo