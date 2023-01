Women in Games France publie son Guide pratique et juridique pour prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail

Women in Games France, association dédiée au développement de la diversité et de la mixité dans les entreprises du jeu vidéo, publie son guide "Reconnaître et prévenir les comportements sexistes - Un guide pratique et juridique" avec le soutien du SELL.

Illustré d'exemples concrets, ce guide a été pensé comme un outil pratique destiné au dirigeant·es de studios de jeux vidéo comme aux responsables RH, managers et chaque membre d'équipe pour que chacun·e connaisse ses droits (Le droit) et responsabilités.

Télécharger le guide "Reconnaître et prévenir les comportements sexistes"

Comme l'atteste le Rapport annuel 2023 sur l'état du sexisme en France publié par le Haut Conseil à l'Egalité, le sexisme reste ancré dans notre société et ses manifestations se font de plus en plus violentes. En voici quelques exemples :

93% de la population constate des inégalités de traitement entre hommes et femmes.

Plus d'un tiers des femmes (37%) affirment avoir déjà subi des discriminations sexistes dans leur choix d'orientation professionnelle et à poste ou compétences égales.

Les femmes ne représentent que 36% du temps de parole dans les médias.

41% des femmes de 15 à 24 ans déclarent avoir été "moins bien traitées" en raison de leur genre durant leurs études.

Ces constats alarmants se reflètent dans toutes les strates de la société, et notamment dans nos entreprises. Dans l'industrie du jeu vidéo, les femmes et les personnes marginalisées en subissent directement les conséquences tout au long de leur carrière. Il est du devoir des entreprises de s'éduquer, de sensibiliser leurs équipes et de s'outiller pour prévenir le sexisme dans les espaces professionnels afin de rendre nos environnements de travail plus justes, plus sûrs et plus sains.

Le guide "Reconnaître et prévenir les comportements sexistes" pose le cadre légal du droit du travail français, liste des définitions et des exemples issus de l'industrie du jeu vidéo, mais aussi des conseils pratiques d'actions et une liste des contacts clés qui peuvent aider en cas de situations de violences sexistes et sexuelles.

En plus d'une diffusion en ligne, un envoi d'exemplaires papier est programmé pour les adhérent·es du SNJV et de Women in Games France pour qu'iels puissent se l'approprier.

Un travail de sensibilisation et de déconstruction à grande échelle est nécessaire pour pouvoir observer une diminution du sexisme et des violences qui y sont associées dans notre industrie et au sein même de notre société.

Nous invitons toutes les structures du secteur (éditeurs, studios, écoles...) à s'approprier ce guide et à le diffuser au plus grand nombre, mais également à aller plus loin en formant et outillant leurs équipes. C'est grâce à des actions long terme que nous parviendrons à faire avancer toute l'industrie et à créer un environnement de travail plus sain pour toutes et tous."

Harmonie Freyburger, Vice-présidente de Women in Games France

La compréhension des enjeux et des solutions disponibles est une étape fondamentale pour évoluer vers une industrie plus juste et accueillante. Avec ce guide juridique et pratique, nous entendons accompagner toutes les entreprises du jeu vidéo dans son franchissement, pour passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles."

Anne Sophie Montadier, Directrice Communication, Marketing & RSE du SELL