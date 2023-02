L'événement "Start : les métiers du jeu vidéo" lance sa 7e édition, en 100% digital, le 22 février 2023 SO·Games s'engage auprès des jeunes des collèges et lycées désireux de s'orienter vers les métiers du jeu vidéo

Association de référence en Nouvelle-Aquitaine, SO· Games rassemble les professionnel·les du jeu vidéo de son territoire et compte plus de 100 acteurs sur celui-ci.

En collaboration avec Asobo Studio, Ubisoft Bordeaux, Shiro Games, Tower Five et Team Pebbles, elle organise la 7e édition des ateliers Start, le RDV des métiers du jeu vidéo.

L'événement aura lieu le mercredi 22 février 2023 de 14h00 à 16h30 en direct sur la chaîne Twitch de Studio Renegade.

Ces ateliers créés en 2018 ont pour vocation d'accompagner les élèves des collèges et lycées dans leur orientation vers les métiers du jeu vidéo tout en répondant à la forte demande des stages d'observation dans l'industrie.

Pour cette édition encore, la conférence Start sera 100% digitale ! Elle sera diffusée en live sur la plateforme Twitch via la chaîne locale de Studio Renegade, qui propose des streams de jeux vidéo et de nombreuses émissions autour des thématiques Geek et Technologiques.

Voici les intervenants et intervenantes des différents studios et leur métiers :

Ubisoft Bordeaux : Quentin Gillet, Junior Concept Artist

Asobo Studio : Alyzée Arfel, Producer

Shiro Games : Pierre-Etienne Travers, Directeur Artistique

Tower Five (La Rochelle) : Léna Brasseau, Game Designer

Team Pebbles (Angoulême) : Robinson Lacotte, Développeur

Les principaux objectifs de cette conférence Start #7 sont les suivants :

Faire découvrir et motiver : Faire découvrir aux jeunes les métiers qu'il est possible d'exercer au sein de l'industrie du jeu vidéo et comprendre comment on accède à ces métiers. Quels sont les différents parcours d'études possibles et quel niveau d'investissement est requis. On les incite ainsi à être curieux et acteurs de leur orientation.

: Faire découvrir aux jeunes les métiers qu'il est possible d'exercer au sein de l'industrie du jeu vidéo et comprendre comment on accède à ces métiers. Quels sont les différents parcours d'études possibles et quel niveau d'investissement est requis. On les incite ainsi à être curieux et acteurs de leur orientation. Favoriser le dialogue : La version digitale de Start #7 s'insère dans une démarche de maintien du lien et d'accès à l'information. Aujourd'hui plus que jamais, le fait de pouvoir avoir accès à des témoignages et la possibilité de poser des questions va permettre aux jeunes de les responsabiliser et favoriser le dialogue enfants/parents dans les familles.

: La version digitale de Start #7 s'insère dans une démarche de maintien du lien et d'accès à l'information. Aujourd'hui plus que jamais, le fait de pouvoir avoir accès à des témoignages et la possibilité de poser des questions va permettre aux jeunes de les responsabiliser et favoriser le dialogue enfants/parents dans les familles. Répondre à un besoin pratique : Offrir une alternative constructive aux très nombreuses demandes de stages d'observation qui ne trouvent pas de réponses favorables chaque année.

: Offrir une alternative constructive aux très nombreuses demandes de stages d'observation qui ne trouvent pas de réponses favorables chaque année. S'adapter aux attentes des jeunes : En proposant une version digitale de la conférence Start via sa diffusion sur une chaîne Twitch, nous nous adaptons aux moyens de communication utilisés par nos jeunes pour les toucher plus facilement et avoir un impact plus important. Ceci permet également de l'ouvrir à l'ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine et à l'élargir à la France entière.

L'édition 5 et l'édition 6 c'était plus de 700 à 800 spectateurs uniques par événement avec plus de 1500 vues en replay.

Pour participer à la 7e édition, il est fortement conseillé de s'inscrire via ce lien pour pouvoir recevoir des rappels et des indications de connexion à la chaîne Twitch de Studio Renegade au moment du lancement de l'événement.