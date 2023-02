Digital Report 2023, dernières datas et tendances du digital, des médias sociaux, du mobile, du gaming

We Are Social et Meltwater ont publié le dernier Digital Report 2023, qui délivre les dernières datas et tendances du digital, des médias sociaux, du mobile, du gaming, ou encore du e-commerce dans le monde.

Quelques extraits des derniers chiffres sur le milieu du gaming

26,2% des internautes de 16-64 ans dans le monde regardent des vidéos de gaming en ligne chaque semaine.

66,2% des internautes de 16-64 ans jouent à des jeux video sur smartphone / 37,9% sur ordinateur / 25,3% sur console de salon / 16,5% sur tablette / 8,7% avec casque de VR.

81,9% des internautes de 16-64 ans jouent à des jeux vidéos dans le monde (80,8% pour la France).

Les Philippines sont dans le haut du classement avec 95,8% des Philippins qui jouent (! ) et, étonnamment, le Japon est dernier avec 66,4% des Japonais en âge de travailler joueurs de jeux vidéo.

On remarque une belle parité dans le jeux vidéo, même par tranches d'âge.

Chaque jour, les internautes de 16-64 ans passent 1h14 à jouer sur une console de jeux vidéo dans le monde (59 minutes pour la France).

Les types de jeux vidéo les plus populaires, par tranche d'âge :

Et sur mobile :

Pour finir, une vision d'ensemble sur les plateformes de metavers :