Paris&Co : Appel à candidatures Esport, Industries Culturelles & Créatives

Cette année, Paris&Co organise un appel à candidatures commun à ses quatre programmes d'accompagnement dédiés au divertissement : Edition, Esport, Industries Culturelles & Créatives et Tourisme. Egalement, toujours dans ce même objectif d'améliorer la lisibilité de l'agence Paris&Co, les labels sectoriels disparaissent et toutes les activités sont dorénavant regroupées sous la seule appellation Paris&Co (LINCC devient Paris&Co #ICC) ; mais les expertises et les services d'accompagnement associés aux programmes d'incubation sectoriels restent les mêmes.

Les entrepreneurs et porteurs de projets, et bien sûr plus les entrepreneurs du jeu vidéo, peuvent candidater jusqu'au 27 février. Si vous souhaitez en savoir plus, vous êtes invités à assister à la réunion d'information organisée par Paris&Co ce 14 février (inscription).

Enjeux d'innovation

Esport

Développement de pratique

Equipement & Matériel

Audience & Engagement des communautés

Industries Culturelles & Créatives

Audiovisuel & Image animée

E-éducation & Edtech

Jeu vidéo

Presse & Média

Son & Radio

Vous pouvez également contacter Paris&Co par email : divertissementparisandco.com