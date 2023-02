Arrivée de Claire Romanetti au poste de Directrice Commerciale de SIE France

Sony Interactive Entertainment France a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Claire Romanetti au poste de Directrice Commerciale de SIE France à partir du 1er février 2023. Elle reportera directement à Emmanuel Grange, son Directeur Général.

Claire Romanetti a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'Entertainment.

Elle a débuté chez Fox Pathé Europa dans la distribution vidéo où elle a occupé divers postes marketing et commerciaux. Après quelques années en tant que chef de groupe marketing, la mission lui a été confiée de créer une équipe Retail Marketing & Commercial Planning au sein de la structure pour travailler au plus près des clients. Elle fut ensuite nommée compte-clé pendant plusieurs années pour diverses enseignes dont la Fnac. Au cours de ces années chez FPE, elle a travaillé sur de nombreuses sorties telles que Avatar, Star Wars, Skyfall et des films français comme Bienvenue chez les Ch'tis ainsi que des films d'auteur.

Claire a ensuite rejoint l'équipe d'Activision Blizzard France en 2017 en tant que responsable compte clefs avant que l'éditeur américain lui confie également l'équipe Trade Marketing. Elle a participé aux sorties événementielles de Call of Duty Black Ops 4 et Modern Warfare mais aussi de Crash 4, Sekiro ou Tony Hawk's.

Depuis 2 ans, elle est Directrice Commerciale de Paramount Home Entertainment France où elle a été responsable de la mise en place d'un nouvel accord de distribution avec une nouvelle structure et a travaillé entre autres, sur les sorties en 4K d'Indiana Jones, Le Parrain ou plus récemment sur Top Gun : Maverick.

A ce sujet Claire déclare

Je suis ravie de rejoindre l'équipe Playstation, faire la connaissance d'une équipe aussi solide que soudée et pouvoir ensemble relever les défis PlayStation à venir".