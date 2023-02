IDEF 2023 : l'événement professionnel du jeu vidéo revient à Juan-les-Pins du 26 au 28 juin 2023

Rendez-vous incontournable des acteurs français du marché du jeu vidéo et des loisirs interactifs, la 16ème édition de l'IDEF - Interactive & Digital Entertainment Festival, revient du 26 au 28 juin prochains au Palais des Congrès de Juan-Les-Pins. Trois jours de rencontres incontournables et de moments forts pour structurer le marché de fin d'année avec celles et ceux qui font vivre l'industrie : constructeurs, éditeurs, accessoiristes et acheteurs.

Engagé dans son rôle de valorisation et de développement économique du secteur du jeu vidéo, le SELL - Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs - organise depuis 2006 l'IDEF, moment phare pour tous les professionnels de l'écosystème vidéoludique.

Pendant trois jours, les professionnels présenteront à la distribution les jeux vidéo, accessoires et offres de services qui feront sensation lors des fêtes de fin d'année. L'IDEF sera également l'occasion pour les acheteurs des différentes enseignes de nouer des relations commerciales privilégiées afin de préparer leurs offres de fin d'année, période cruciale pour le chiffre d'affaires du secteur du jeu vidéo et des loisirs interactifs.

Veille stratégique pour l'industrie, les nouvelles tendances du marché, les technologies émergentes et les réflexions sur les nouveaux usages de consommation des joueuses et joueurs seront au coeur des échanges lors de ces 3 jours dédiés au networking.

Le programme détaillé de l'IDEF 2023 sera communiqué en mai.

Informations clés

Du lundi 26 juin au mercredi 28 juin 2023

Palais des Congrès Antibes - Juan-Les-Pins

60, chemin des Sables - 06160 Juan-Les-Pins

Site officiel