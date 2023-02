Programme d'accélération européen pour professionnaliser les studios de jeux vidéo indépendants Clôture de l'appel à candidature le 19 février 2023

La professionnalisation des studios de jeux vidéo indépendants est cruciale

L'industrie des jeux vidéo s'est considérablement développée au cours des dernières décennies, avec notamment l'essor des studios de jeux vidéo indépendants. Ces studios sont souvent constitués de petites équipes de développeurs talentueux qui sont passionnés par la création de jeux uniques et innovants. Cependant, le développement de l'industrie s'est accompagné d'une concurrence accrue, ce qui rend la réussite de ces studios plus incertaine.

Ces studios sont souvent confrontés à des défis importants, notamment des ressources limitées, un marché très concurrentiel et un manque d'accès aux financements et outils de professionnalisation.

Un programme d'accélération fournit à ces studios les ressources, le soutien et le mentorat dont ils ont besoin pour réussir sur le long terme. En offrant des conseils sur leur stratégie de développement, des possibilités de mise en réseau et des conseils d'experts au travers de mentoring et workshops, il aide les studios de jeux vidéo indépendants à solidifier leurs projets et à atteindre de nouveaux sommets.

L'objectif est de renforcer leur force entrepreneuriale qui assure la transformation de son idée/projet en une entité forte, rentable et d'aborder les différents pans d'une entreprise (organisation/management, finances, marketing, communication…) avec une vision long terme tout en intégrant une communauté d'autres développeurs engagée, source d'entraide et d'inspiration !

Ainsi, ces studios peuvent s'assurer qu'ils disposent des connaissances et ressources nécessaires pour développer des jeux de haute qualité et continuer à développer leurs activités avec plus de sérénité et de liberté.

C'est ce que propose le programme d'accélération de SpielFabrique dont l'objectif est d'accroître la capacité des développeurs européens afin qu'ils portent des projets qui auront le potentiel de circuler au delà de leurs frontières nationales et toucher un marché plus global, plus important.

Mais ce ne serait pas possible sans l'aide européenne !

En ce sens, le soutien de l'Europe est crucial pour la pérennité des studios de jeux vidéo indépendants et des entités qui les accompagnent en faveur de leur développement. L'Europe peut se targuer d'un engagement profond à encourager l'innovation et la créativité dans ce domaine, grâce à des initiatives portées notamment par Creative Europe Media qui finance et soutient de nombreux projets à destination des studios.

En effet, la région dispose de talents de développement de classe mondiale, de technologies de pointe et d'un fort engagement en faveur des studios indépendants. Elle abrite une industrie des jeux vidéo florissante et une communauté de développeurs et de joueurs passionnés. Pour ces raisons, le soutien de l'Europe est essentiel à la réussite des studios indépendants et des entités supportant ces programmes d'accélération.

Des institutions comme Creative Europe Media contribuent à garantir que la prochaine génération de développeurs de jeux vidéo dispose des ressources et des opportunités nécessaires pour réussir.

Dans l'ensemble, la professionnalisation des studios de jeux vidéo indépendants est importante pour leur succès et leur longévité dans un secteur concurrentiel. En améliorant leurs pratiques entrepreneuriales, en augmentant leurs chances de succès et en assurant leur stabilité financière, les studios indépendants peuvent créer une base solide pour leur croissance et leur succès futurs et viser des marchés européens et internationaux tout en conservant leur propriété intellectuelle.

Les inscriptions pour le programme d'accélération Européen de SpielFabrique sont ouvertes jusqu'au 19 février sur le site my.spielfabrique.eu.

Depuis 2016, le programme d'accélération de SpielFabrique est ouvert aux studios européens qui ont déjà de l'expérience sur le marché avec 1 ou 2 jeux vendus, et qui veulent se professionnaliser pour passer au niveau supérieur, c'est-à-dire développer et financer des projets internationaux ambitieux et soutenir leur stratégie de croissance en adoptant une position entrepreneuriale. Notre objectif est d'accélérer jusqu'à 35 studios cette année.

Accélérez votre croissance à l'international ! Depuis 2016, SpielFabrique a accompagné plus de 50 studios en développement (20 jeux publiés, démo inclues) - Cette année plus de 30 studios vont rejoindre promotion 2023 !

Notre programme d'accélération est un programme de 6 mois qui explore les différentes manières de financer, développer et lancer un jeu vidéo sur le marché.

Les sujets abordés comprennent l'organisation et le management de votre studio / projet, stratégies de financement et d'investissement, méthodes de pitching, création et gestion d'une communauté, positionnement, image de marque, communication et stratégie de relations publiques et bien plus encore !

Nous sommes très bien entourés ! Le programme connecte les meilleurs mentors et experts européens, et vous accédez à un réseau dédié d'investisseurs, de financiers et d'éditeurs.

Pendant les 6 mois du programme :

Sessions de mentoring personnalisées

Workshops et webinaires en ligne sur des thématiques précises. Les sessions se veulent pratiques et interactives et sont menées par nos meilleurs experts européens.

Accès à une communauté engagée, accès gratuit à notre réseau et la possibilité de rechercher un soutien, une formation et des conseils pendant le programme.

À la fin, vous êtes prêts à présenter un projet attrayant avec une approche commerciale à moyen / long terme.

Le programme est fortement orienté vers les marchés internationaux et choisit délibérément d'emmener votre studio "virtuellement" hors de votre pays, afin que vous puissiez vous constituer un réseau et rencontrer de nouveaux alliés et supporters.

Agenda

Rendez-vous à Malaga (Espagne) les 20 et 21 avril pour rencontrer votre mentor, établir votre feuille de route personnalisée, et assister aux premières keynotes !

Le programme se termine en Août lors de la Gamescom, où vous aurez tous les outils nécessaires pour pitcher votre projet auprès des éditeurs et financiers !

20 et 21 avril : Kick-off à Malaga (Espagne)

23 et 24 mai : Online workshop sur les stratégies de financement et d'édition

15 juin : Online workshop sur la stratégie de communication, et méthodes pour pitcher

22 août : Workshop à Cologne (Allemagne) avant la Gamescom pour finaliser votre pitch

De avril à mai : 1 webinar / mois sur une thématique précise

*Les dates et/ou thématiques peuvent être sujets à modification.

Plus d'informations sur l'agenda, le programme, les mentors (en anglais) sur https://spielfabrique.eu/european-games-accelerator/

Critères d'éligiblité

Si vous souhaitez y participer, voici les critères d'éligibilité :

Votre dirigiez un studio indépendant, qui, idéalement, a déjà terminé un ou deux jeu sur n'importe quelle plateforme et vous avez un prototype en préparation

Votre studio est enregistré en tant que société légale

Vous êtes à la recherche d'opportunités européennes, internationales afin de développer votre studio

Vous êtes en mesure d'assister à tous les ateliers en ligne et d'être présent sur place lors des événements physiques (Malaga - Espagne, 20 et 21 avril 2023 - Gamescom - Cologne, Allemagne, 23-27 août)

Vous êtes motivé à travailler activement sur votre business plan et sur votre stratégie de croissance

Vous êtes capable de communiquer en anglais

Le programme est soutenu par des partenaires publics, ce qui le rend gratuit pour les studios sélectionnés. Il est co-financé par Creative Europe Media et soutenu par Arctic Games et Polo de Contenidos Digitales.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 février, sur my.spielfabrique.eu

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter matthesspielfabrique.eu

Qui sommes-nous ?

www.spielfabrique.eu